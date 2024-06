Criterios ESG, ¿debe ser la G la gran olvidada?

En el ámbito empresarial, sea cual sea el sector al que pertenezcas, nos encontramos ante el reto de equilibrar los aspectos Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) en nuestra estrategia corporativa. Si bien la atención se ha centrado predominantemente en los temas ambientales -como en la reducción de la huella de carbono o en la utilización de materiales menos nocivos para medio ambiente- no debemos olvidar que el Buen Gobierno es la piedra angular que sostiene la estructura de cualquier empresa responsable y sostenible.

En el sector de la inmologística, donde la gestión eficiente de los inmuebles y la cadena de suministro es crucial, esto adquiere una relevancia aún mayor. Sobre todo, si tenemos en cuenta las perspectivas de crecimiento de la demanda logística, donde el Foro Mundial estima que las entregas de última milla aumentarán en más de un 30% para 2030.

Ante el crecimiento imparable de la logística, es el momento oportuno para impulsar la transformación hacia una cadena más responsable y transparente y, aquí, el sector inmologístico, tiene un rol determinante para lograr que las instalaciones dejen de ser meros almacenes, convirtiéndose en lugares de trabajo integrados y respetuosos con el medioambiente y el bienestar de sus empleados.

En este sentido, no cabe duda de que las exigencias en materia de sostenibilidad para lograr la neutralidad son prioritarias -dada la situación de emergencia climática en la que nos encontramos- pero no debemos olvidar otras cuestiones que afectan directamente a la sociedad y a nuestros empleados. Y esto implica proponer soluciones innovadoras y competitivas que también atiendan a las necesidades y preferencias de los trabajadores y que estén alineadas con las demandas del mercado.

A este respecto, la retención de talento emerge como un desafío significativo en la inmologística moderna. El avance tecnológico ha transformado la naturaleza del trabajo en almacenes y naves logísticas, donde la inversión en formación y el desarrollo del personal cada vez es más relevante. Por ello, las compañías tienen cada vez más claro que el capital humano es un activo inestimable y que el bienestar y la comodidad de los trabajadores en sus entornos laborales contribuyen directamente a la productividad y al éxito empresarial.

Si tenemos todos estos criterios en cuenta, el Buen Gobierno se consolida como la columna vertebral que sostiene la integridad y la transparencia en todas las operaciones. Precisamente se corresponde con la estructura de liderazgo, los procesos de toma de decisiones y la rendición de cuentas dentro de una empresa. Y en el sector inmologístico, donde la gestión de activos y las cadenas de suministro son globales y complejas, un sólido Gobierno Corporativo es fundamental para mitigar riesgos y asegurar la eficiencia operativa.

A este respecto, creo que es hora de que todas las industrias en general, y el sector de la inmologística en particular, comencemos a dar más visibilidad al impacto que tiene el Buen Gobierno a la hora de desarrollar correctamente nuestros objetivos sostenibles y de RSC. Todo ello sin olvidar que un sólido Gobierno Corporativo es en sí mismo una garantía de estabilidad y éxito a largo plazo, dejando atrás la visión cortoplacista que caracteriza a algunas industrias.

Por esta, y otras muchas razones, no tengo la menor duda: la "G" de Governance (Buen Gobierno) no merece -y no debe- ser la gran olvidada en este nuevo entorno empresarial donde los criterios ESG se han consolidado como un indicador determinante para inversores y otros grupos de interés.

Es el fundamento sobre el cual se construye la sostenibilidad a largo plazo y el éxito empresarial. Por lo tanto, ante el tsunami regulatorio sin precedentes al que se enfrenta el ámbito corporativo -que afecta sobre todo a los criterios medioambientales- la G se erige como el máximo exponente de garantía.