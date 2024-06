Tuve el privilegio de conocer al Rey Felipe VI en 2016 durante la visita que Sus Majestades realizaron a la fábrica de Volkswagen Navarra, muy poco después de que se cumplieran dos años de su proclamación y juramento. Don Felipe y Doña Letizia se interesaron por diversos aspectos técnicos, logísticos y productivos en relación con esta magnífica instalación industrial, una de las joyas del Grupo Volkswagen, pero lo que más me llamó la atención fue su especial interés por las personas, por trabajadores y trabajadoras y especialmente por los aprendices que se preparaban en la Volkswagen Academy para iniciar una vida profesional ligada a la industria del automóvil.

Durante los ocho años transcurridos desde aquella visita y los diez años que han pasado desde la proclamación del Rey, el mundo en general y la automoción en particular han vivido una transformación que nos ha llevado a hablar de un entorno volátil, en el que la digitalización y la sostenibilidad actúan como elementos impulsores de este cambio sin precedentes. ¿Quién iba a decir a aquellos aprendices de Landaben que saludaron a los Reyes que solo unos años después estarían formándose para producir vehículos eléctricos con un formidable equipamiento tecnológico?

A mi juicio, también la monarquía española ha vivido una profunda transformación bajo el reinado de Don Felipe. La Casa Real es bajo mi punto de vista un pilar básico para la sociedad de nuestro país, y es también un ejemplo de transparencia, en unos tiempos convulsos en los que los líderes de los países deben constituirse en un ejemplo de coherencia y honestidad.

Me gustaría subrayar el apoyo que el Rey ha mostrado siempre a la industria del automóvil de nuestro país, visitando las diferentes instalaciones del sector en España e interesándose por los proyectos que deben garantizar el futuro de nuestro sector en el horizonte de la movilidad cero emisiones, siempre con la certeza de que la automoción española es un proyecto clave no solo para nuestra industria, sino para nuestra economía y nuestra sociedad. Me atrevería a decir que Don Felipe entiende perfectamente que la automoción es un proyecto de país.

Es una gran suerte para todos los españoles contar con una figura como la de Felipe VI como Jefe del Estado, al frente de una monarquía moderna que ha sabido transformase al ritmo que exigen los actuales tiempos. Mi más cordial enhorabuena al Rey por el décimo aniversario de su proclamación.