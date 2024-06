Alemania desciende al tercer mundo y los políticos no saben como evitarlo

Ahora es poco más que un país en desarrollo. Su mercado de valores es una tienda que vende trastos viejos. Y su reputación como lugar para hacer negocios nunca ha sido tan mala". En medio de la pésima campaña electoral británica sería fácil imaginar que Gran Bretaña era el país en cuestión. Pero Theodor Weimer, el jefe de la otrora poderosa Deutsche Boerse, estaba describiendo su Alemania natal. Y tenía toda la razón. En realidad, tras una serie de errores políticos catastróficos cometidos por líderes centristas, la Alemania tercermundista no tiene vuelta atrás, y su declive no hará sino acelerarse a partir de ahora.

En un discurso pronunciado en abril ante los empresarios bávaros, pero que se ha hecho público esta semana al colgarse en YouTube, Weimer no se anduvo con rodeos. Un país que se enorgullecía de su eficiencia, que se veía a sí mismo como el motor de Europa y presumía de su formidable maquinaria exportadora, estaba, como él decía, deslizándose hacia el tercer mundo. El gobierno de coalición del Canciller Olaf Scholz era una «catástrofe», Alemania iba «camino de convertirse en un país en vías de desarrollo», y «una cosa está clara: nuestra reputación nunca ha sido tan mala».

Como era de esperar, su lenguaje fue tachado de incendiario. Según Verena, Hubertz del grupo parlamentario de los socialdemócratas, el «estrambótico discurso tiene más de tienda de cerveza que de ejecutivo de empresa que cotiza en el Dax», mientras que Sandra Detzer, de los Verdes, dijo que atacar a los políticos «dañaría nuestra cultura política y el prestigio de la economía alemana». Bueno, tal vez. Sin embargo, lo único que Weimer hizo fue hablar sin rodeos, como solían hacer los líderes empresariales antes de que se dejaran llevar por las poses y se limitaran a los tópicos de la izquierda y el gran Estado. En realidad, Weimer tenía toda la razón. La economía alemana está pagando el precio de una década de errores políticos y de asumir complacientemente que la industria pesada del siglo XX podría sostenerla para siempre.

Bajo la enormemente sobrevalorada Angela Merkel, que a pesar de los elogios que le han dedicado los partidarios de la permanencia ha dejado un legado desastroso, Alemania cometió dos grandes errores políticos. En primer lugar, basó su modelo económico en el gas ruso barato, alimentando una maquinaria industrial basada en productos químicos y automóviles que requieren enormes cantidades de energía (una planta de BASF consume más electricidad que toda Suiza). Sus centrales nucleares se cerraron por capricho, se ignoró el fracking a pesar de que Alemania tiene abundante petróleo y gas de esquisto, y la energía eólica y solar no se construyeron con la rapidez suficiente para sustituirlo.

¿Cuál fue el resultado? Cuando Vladimir Putin invadió Ucrania y se cortó el suministro de gas, la industria alemana se encontró con uno de los costes energéticos más altos del mundo, lo que destruyó de un plumazo su competitividad. Mientras tanto, el gobierno de Merkel fomentó un enorme aumento de la inmigración, utilizando los mismos argumentos conocidos en el Reino Unido sobre el envejecimiento de la población, que requiere muchos jóvenes para cubrir todas las vacantes. Pero los inmigrantes, como en todas partes, no tienen las cualificaciones que necesita la industria y no contribuyen en nada a acelerar el ritmo de crecimiento. Claro que un puñado de empresarios inmigrantes puede crear nuevas industrias -aunque esto ocurre menos en Alemania que en otros lugares-, pero la mayoría ocupan puestos de trabajo poco cualificados o reciben subsidios. Por el contrario. La inmigración se ha convertido en un lastre para la economía.

Alemania se encuentra ahora en un profundo agujero. Es la economía del G-7 que menos crece este año, y se prevé que crezca un escaso 0,2% en 2024, bastante menos que el Reino Unido. Su mercado bursátil va tan mal como el de Londres, con gigantes como Linde trasladando su cotización a Nueva York, y las pocas nuevas empresas que están surgiendo cotizan sus acciones en otros lugares (de hecho, todo el mercado bursátil alemán vale ahora menos que el gigante de los microchips Nvidia). Su otrora poderosa industria automovilística se ha quedado estancada en la era del diésel y ha perdido miles de millones desarrollando alternativas eléctricas sólo para ver cómo las ventas caían en picado y los chinos invadían el mercado europeo. Mientras tanto, el país no se ha adaptado a Internet, no cuenta con ninguna empresa tecnológica emergente de importancia y gran parte de la maquinaria gubernamental sigue funcionando con fax. Es cierto que sigue teniendo un enorme superávit comercial, pero eso es sólo porque la demanda interna es muy débil, y la deuda pública es impresionantemente baja, sobre todo en comparación con Italia y Francia, pero eso sirve de poco mientras el «freno de la deuda» constitucional impida al gobierno aumentar la inversión para ayudar a que surjan nuevas industrias. Incluso cuando hay inversión, como la nueva y enorme planta de Tesla a las afueras de Berlín, construida con enormes subvenciones públicas, los Verdes impiden que funcione eficazmente.

Es difícil que el desventurado Olaf Scholz pueda salir de este embrollo. Los socialdemócratas están empeñados con los sindicatos dependientes de la industria pesada, los Verdes se niegan a permitir una forma de política energética seria, mientras redoblan las regulaciones contra el crecimiento, y los supuestamente proempresariales Demócratas Libres no tienen ni la influencia ni las ideas para cambiar nada. Mientras la economía se estanca, la AfD gana adeptos entre los votantes enfadados, y los democristianos, el partido tradicional de centro derecha, aún no han presentado el programa de reforma radical que marcaría una verdadera diferencia. Una cosa es cierta. Mientras se hunde en el caos político, con un gobierno cómicamente débil que se aferra desesperadamente al poder, el país no está dispuesto a iniciar la dura tarea de reconstruirse para el siglo XXI.

Es ridículo criticar a Weimer por decir simplemente la verdad. De hecho, sería un alivio si algunos de los líderes de la City y de las principales empresas británicas pudieran decir lo mismo sobre las nefastas perspectivas de la economía del Reino Unido, en lugar de firmar tópicos sobre la bienvenida a la «estabilidad» y la «asociación» con un gobierno laborista que resultará tan desastroso como la desventurada coalición de Scholz en Berlín. La economía alemana está descendiendo al tercer mundo, y su desventurada clase política no tiene ni idea de cómo darle la vuelta, y arrastrará al resto de la eurozona con ella.