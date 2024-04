Tras la promesa de llenar la hucha de las pensiones: un círculo de deuda

La ministra encargada de la Seguridad Social, Elma Saiz, hizo gala de la promesa de rellenar de nuevo la hucha de las pensiones con 25.000 millones esta misma década. Detrás de esa promesa –a su vez, heredada de José Luis Escrivá– hay un cambio en las reglas del juego y un círculo vicioso de deuda.

La salud financiera de las pensiones está tocada y se verá más presionada en las próximas décadas. Así lo tenía previsto el Pacto de Toledo cuando creó un Fondo de Reserva, una hucha de la que echar mano cuando la mayor generación de la historia española, la del 'baby boom', saliera en masa del mercado laboral y empezara a cobrar sus merecidas pensiones.

La diferencia desde su concepción inicial es que esta hucha ya no es ningún ahorro: no se nutre de las cotizaciones sociales que sobran –el superávit–. Se ha resucitado esta hucha a través de una nueva cotización que no genera un derecho adicional a pensión –el MEI–, privando de unos ingresos que ya no sobran a un sistema que es deficitario desde hace más de una década. En sí, ya es un mayor esfuerzo.

¿Qué ocurre ahora? La hucha de las pensiones está sumida en una 'falsa sensación de ahorro' dentro de su particular circuito de deuda y reinversión. Se aparta un dinero que necesita el sistema porque, efectivamente, no recibe los ingresos necesarios para afrontar todas sus obligaciones. A cambio se pagan las pensiones engordando la bola de nieve de deuda.

¿Y a qué se destina el dinero de la hucha? La rentabilidad que pretende generar el Fondo de Reserva pasa por invertir ese dinero en... la misma deuda pública que ya ha generado. La famosa hucha de las pensiones puede concebirse como una bomba de oxígeno para asegurar las pensiones.

Aunque su funcionamiento, entrando en el detalle, resulta ser un 'trampantojo'. La cartera de inversión de esta palanca de un sistema cada vez más endeudado está centrada únicamente en bonos y obligaciones del Estado que emite el Tesoro. El Fondo de Reserva, realmente, será un apoyo moral durante las próximas décadas.