El golf es catalizador de la actividad económica en España

España es líder en turismo de golf con llegada cada año de 1,2 millones de turistas que lo hacen atraídos por la práctica de este deporte en nuestro país. Esta afirmación se extrae de los datos que se obtuvieron del primer estudio socio-económico realizado por el IE (Instituto de Empresa) sobre 'El Golf como catalizador de la actividad económica en España', que además arrojaba otros datos de suma importancia para el sector que vienen a rebatir con argumentos los estigmas que siempre han acompañado a este deporte.

La doble naturaleza del golf, deportiva y turística, sitúan a este deporte como motor turístico en España y no como oferta complementaria. Una industria que aporta a nuestro país una facturación de más de 12.000 millones de euros de manera directa, indirecta e inducida, generando un empleo de calidad con el 95% de los contratos indefinidos y el 94% a jornada completa. Pero es que, además, este sector aporta un turista de calidad que visita España preferentemente en primavera y otoño, temporada alta del golf, produciendo un efecto desestacionalizador, que muchos de ellos tienen una segunda vivienda en España, y que de cada ocho euros que gasta siete recaen en otros sectores (hoteles, restaurantes, ocio…).

En este sentido, cabe destacar el reconocimiento que el Ministerio de Industria y Turismo hacía en 2022 del golf como club de producto turístico, lo que implicó que el sector adquiriese una interlocución preferente con las Administraciones, posibilitando, por ejemplo, el acceso a la ayuda de Fondos Next Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resilicencia, que ha permitido estar desarrollando en la actualidad el proyecto 'Digital Green España: Transformación Digital e integración local de la experiencia de golf en España', y que consta de tres patas: elaboración de estudios para la actualización de datos socio económicos, estudio medio ambiental para medir la huella de carbono de los campos de golf y gestión del agua, y digitalización del sector para aunar toda la oferta de golf español en una única web. Un nuevo relato que permitirá a esta industria continuar demostrando con argumentos sólidos lo que el golf aporta a España.

De este modo, desde la Asociación Española de Campos de Golf venimos defendiendo y promoviendo los intereses sociales y económicos del sector en España desde 2015, que alcanza ya una cuota de representación que supera actualmente al 55%, y de la que forman parte más de 200 campos de golf. Una asociación fuerte y cohesionada que se encuentra ahora en una etapa de consolidación de este proyecto en el que hemos ido alcanzando pequeños hitos de importancia para la industria como han sido la firma del V Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas y Gimnasios; en el ámbito fiscal, las modificaciones conseguidas en la valoración catastral de los campos de golf con ahorros de hasta el 40% en algunos de los casos; o la mejora de la distorsionada imagen del sector, entre otros. Sin embargo, no queremos ser triunfalistas y aún quedan muchas metas por alcanzar en este sector, como la reducción del IVA o la obtención de un CNAE turístico propio, entre otros muchos, por lo que seguimos trabajando de manera incansable y perseverante.

Aguas regeneradas

No quiero pasar de puntillas por el tema del uso del agua en los campos de golf, pues el sector suele estar injustamente señalado por su utilización, más aún en períodos de sequía como los que hay actualmente en determinadas zonas de España como son Andalucía y Cataluña, entre otras comunidades. Lo que la inmensa mayoría desconoce es que el 70% de los campos de golf españoles riegan con agua regenerada, aquella que se va por el desagüe, de la que hay excedente, y que si no se usara se tiraría al mar desperdiciándose. Y el 30% que no lo hace es por falta de acceso a las canalizaciones, competencia de la Administración Pública. Por poner un ejemplo con cifras: el golf en Andalucía supone el riego de 3.600 hectáreas de superficie, que comparado con las más de 1.100.000 hectáreas de regadío andaluz, representa solamente el 0,3 % de la superficie total, y el 75% de ese riego ya se realiza con agua regenerada.

Y para terminar, hacer una breve mención al 2023: un gran año para el golf español, con numerosas victorias, tanto individuales como por equipos amateurs y profesionales, entre las que destacan el Masters de Jon Rahm y el papel de Carlota Ciganda en la Solheim Cup celebrada en Finca Cortesín (Málaga), que sitúan nuestro deporte en un lugar preferente, mostrando una imagen imbatible de España con el desarrollo de grandes eventos deportivos. Resultados a los que ha contribuido de manera importante la labor de la Real Federación Española de Golf, dejando patente la buena salud del golf en nuestro país.

Y al final, los empresarios nos beneficiamos de los éxitos deportivos del golf, pues estos hacen que la afición crezca y que España esté presente a nivel internacional, y la buena salud de los campos de golf hace que la parte deportiva se beneficie de unas instalaciones que cada vez ofrecen más y mejores opciones para la práctica de deporte.