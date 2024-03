Políticas que frenan la inversión

El Gobierno ha ensalzado en diversas ocasiones el buen desempeño que muestra la inversión extranjera. Pero la realidad es que si se analizan las cifras con respecto a 2018 (el año en el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa), la realidad es que los desembolsos hasta septiembre de 2023 (último periodo con datos oficiales) son todavía un 55% inferiores a los de 2018. Una brecha en la que han influido factores externos, como la moderación del crecimiento económico y, sobre todo, el ciclo de alza de tipos de interés en la eurozona, que encarece la financiación. Variables que, por otro lado, también han provocado que las inversiones de las empresas españolas se contrajeran un 2% en el cuarto trimestre de 2023, lo que restó cuatro décimas al avance de la economía, según el Banco de España.

No obstante, estos factores externos no bastan para explicar los menores desembolsos tanto por parte extranjera como nacional. Es evidente que el Gobierno de Sánchez también ha contribuido a este declive. Así lo indica, por ejemplo, la encuesta a grandes inversores realizada por Bank of America donde destaca que la incertidumbre política y económica han propiciado el declive de las inversiones. Unas dudas que el propio Ejecutivo ha exacerbado con iniciativas en materia laboral y fiscal que elevan los costes de las empresas, lo que reduce su capacidad de invertir. Un buen ejemplo de ello está en el inmobiliario, donde medidas populistas e intervencionistas como el tope a los alquileres desincentiva el interés por apostar por España. Y por si fuera poco, los ataques que algunos miembros del Gobierno han realizado contra los empresarios, acusándoles de aprovechar la inflación para "forrarse" hunden la imagen de nuestro país de cara a los inversores internacionales.