Banco Santander, siempre junto a las empresas

*Por Luis Isasi, presidente de Banco Santander España

Para Banco Santander es un honor patrocinar los Premios CEPYME que suponen un reconocimiento al espíritu de lucha que mueve a todos los empresarios y emprendedores. Ese espíritu les lleva a superar todos los obstáculos y a utilizar su imaginación, talento, recursos y energía para dar forma a una idea, para perseguir un sueño y crear una empresa de la que se beneficia toda la sociedad.

Emprender y crear una empresa supone atreverse, innovar, experimentar, tomar las decisiones adecuadas (o no), esforzarse cada día, equivocarse también y, sobre todo, no rendirse nunca. La senda empresarial no es fácil.

En Banco Santander lo tenemos claro. De ahí que impulsemos, promovamos y apoyemos muchas iniciativas como estos premios, con el fin de respaldar a los emprendedores y empresarios desde el comienzo, y acompañarles en todas las fases de su viaje empresarial.

De hecho, recientemente hemos lanzado una oferta de servicios y productos dirigida a las startups y empresas innovadoras. Además de soluciones financieras específicas y adaptadas a cada etapa del ciclo de crecimiento, el banco pone a disposición de las startups toda una batería de medidas para facilitar el camino de su desarrollo. Entre las iniciativas más relevantes, se incluye la constitución de un fondo de 100 millones, en alianza con Inveready, para financiar a las startups en etapas tempranas.

Los empresarios y las empresas son el auténtico motor de crecimiento de la economía española y de la generación de empleo. Las pymes y las empresas son un bien social en sí mismo, que debemos preservar entre todos porque generan riqueza y empleo, y contribuyen a la cohesión y a la estabilidad de nuestro país.

Por eso, queremos mostrar nuestro reconocimiento a todos los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos, porque con su empuje, valentía, esfuerzo y determinación contribuyen de forma activa, a través del empleo, a proteger a millones de familias, y al progreso y bienestar de España.

Vivimos en un contexto lleno de incertidumbres, pero también de oportunidades. Es el momento de enfocar ese espíritu de lucha y superación que siempre ha caracterizado a los empresarios, ese talento, en buscar la recuperación y la transformación para lograr un tejido empresarial más moderno, más digital, más preparado, más inclusivo, más cohesionado y más sostenible.

Necesitamos crear confianza, para atraer inversión, y generar más empleo. Y crear confianza es un esfuerzo de todos, tanto del sector público como del sector privado.