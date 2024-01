Inflación, cotizaciones sociales e impuestos ponen en riesgo a muchos negocios

El año 2023 nos dejó con una situación económica y unas perspectivas que no pintan nada bien para nuestro colectivo de autónomos. Tan solo registraron crecimiento en su actividad económica durante el año pasado uno de cada cinco trabajadores por cuenta propia. La inflación, las cotizaciones sociales y los impuestos se lo ponen cada vez peor a los autónomos, que tienen que hacer frente a estos vendavales mientras que luchan porque su negocio se mantenga.

Según nuestro último Barómetro situación autónomos de enero, el 76% de los autónomos vieron cómo su negocio se mantuvo igual o descendió en 2023 y las perspectivas para este año no son mucho mejor, puesto que casi el 70% cree de igual manera que su negocio se mantendrá igual o decrecerá en este nuevo año.

Es un hecho que el número de autónomos en toda España sigue descendiendo en sectores tan importantes para nuestro país como son el comercio, la hostelería, la industria o la agricultura. Por ello, desde ATA hacemos un llamamiento a las distintas administraciones para que trabajen para los autónomos y no contra ellos.

Salarios

La nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) no solo castiga a los empresarios, sino a todos los ciudadanos de nuestro país. No puede ser que la inmensa mayoría de los empresarios, de los autónomos, vayan a poder trasladar a sus precios esta subida del salario mínimo, pero los que trabajan con la administración no la vayan a poder repercutir.

Un autónomo que tenga dos trabajadores y que preste un servicio de jardinería en un ayuntamiento ha visto cómo en los últimos cinco años los salarios de sus trabajadores han subido un 54%, mientras que lo que le paga ese ayuntamiento al autónomo ha subido un 0%.

Perspectivas

En este sentido, en esta última edición del barómetro hemos podido constatar que únicamente un escaso 8% de los autónomos se plantea la posibilidad de contratar a lo largo de 2024 y más de la mitad prevén que tendrán que subir los precios en 2024 para poder hacer frente al aumento de los gastos.

Medidas como la cuota cero, que acaba de entrar en marcha en nuestra comunidad son un respiro para los emprendedores, pero no debemos de olvidarnos de apoyar a los autónomos consolidados, ya que facilitar su tarea diaria y reducir sus dificultades es trabajar no sólo en pos del colectivo, sino también en el buen funcionamiento de Andalucía y del país.