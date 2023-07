Ante la duda, invierta en el índice

De las pocas ventajas que tiene envejecer, probablemente la mayor es que te permite adquirir la virtud de la humildad. Es una pedazo de virtud. Te ayuda, por ejemplo, a asumir que no puedes ser bueno en todo y que tienes que contar con un buen equipo. Centrarte en lo que haces medianamente bien y delegar en todo aquello que haces rematadamente mal (que, al menos en mi caso, son muchas cosas, por eso cuento con un gran equipo).

También aprendes humildad en relación con los mercados. Por ejemplo, que no puedes acertar siempre. Y que lo estás haciendo muy bien cuando, de diez ideas, aciertas en siete. Y, sobre todo, la humildad te permite asumir sin dramas que en las tres que te has equivocado lo mejor que puedes hacer es retirarte a tiempo.

También aprendes a no complicarte la vida. Si las probabilidades a favor de una determinada inversión no son mucho mayores que las probabilidades en contra, no la recomiendes. Y punto. El mundo de la inversión es un mundo en el que acierta el que calcula mejor las probabilidades. No se trata de tener una bola de cristal -la excusa que utilizan los que carecen de estrategia-, sino de realizar un buen cálculo de probabilidades con la información disponible en cada momento. Que en economía no es poca, ya se trate de indicadores adelantados o actuales. Además, disponemos de la información que ofrecen las tendencias, que es la forma en la que nos habla el mercado y son el perfecto complemento al cálculo de probabilidades.

De esta enseñanza tenemos un ejemplo reciente. Llevamos meses recomendando invertir en Europa para, entre otros motivos, aprovechar el dispendio público masivo que van a realizar los gobiernos de la Unión. Pero, de momento, sólo hemos recomendado el índice Eurostoxx 50 (y dos sectores específicos, pero no están directamente relacionados con los fondos Next Generation u otras dádivas de gasto público en vigor).

Pero, como bien comentaba un miembro de nuestro equipo en una de nuestras reuniones semanales, tal vez deberíamos añadir temas o sectores que pueden ser beneficiarios específicos de esta masa de dinero público. Porque, de hecho, en Estados Unidos sí que estamos bastante enfocados sectorialmente (aunque por otros motivos).

El problema es que no sabemos exactamente ni a dónde va ese dinero ni parece que el mercado tenga la menor idea, puesto que pocos son sectores de la bolsa europea superan al índice, los que lo hacen no tienen nada que ver con temas medioambientales o digitales y uno ya lo tenemos recomendado.

El planteamiento de que el dinero va a temas como la energía limpia, la transición ecológica, las telecomunicaciones, etc. no se está notando en los fondos o ETF temáticos. Cuando nos planteamos este tema y decidimos centrarnos en el Eurostoxx 50, el planteamiento era que, ante la duda, humildad… e índice. Y de momento ha tenido su recompensa.

En el fondo tiene cierta lógica. Si realmente no se sabe en qué parte de la economía europea va a enfocarse en la práctica el nuevo dirigismo económico, donde la UE decide quién gana dinero y quien no, y teniendo en cuenta cómo funciona el poder y su "relación" con los políticos, lo lógico es que al final la parte del león se la lleven las mayores empresas europeas, que son las que tienen mejor relación con el poder político.

Las grandes constructoras se llevarán los grandes contratos de infraestructuras, los grandes bancos se llevarán las grandes operaciones financieras, las grandes empresas eléctricas verán como les renuevan sus parques de generación de energía a coste cero (gracias a subvenciones públicas), etc. Como nos dijo un jefe que tuve hace mucho tiempo "no entendéis el Poder: el Poder siempre gana".

Cuando entra en juego el poder, hay que incluirlo en el cálculo de probabilidades. Y con un peso importante. Y en Europa el poder económico está representado en el Eurostoxx 50, que, de hecho, aunque no se suele decir en los medios y las redes, gana este año más incluso que el SP 500 norteamericano. Sin que haya aquí ni una sola empresa que se vaya a beneficiar de forma especial de la llegada de la inteligencia artificial.

Más adelante, según despunten tendencias concretas, podremos ir añadiendo guindas, pero, mientras tanto, mejor centraremos en quienes tienen las mejores relaciones con el Poder. Y muchos de ellos están en el Eurostoxx 50. En caso de duda, sólo tienen que echar un vistazo al movimiento de las puertas giratorias europeas, esas que llevan de la política a la gran empresa.