La recesión encubierta

Digan lo que digan Christine Lagarde y los informes del Banco Central Europeo (BCE) las nubes negras que amenazan la economía europea en general y la española en particular ni han desparecido y ni siquiera están en fase extinción.

A pesar de la revisión al alza del crecimiento para el año en curso, pasando del 0,3% al 08% y de su optimismo exagerado sobre la evolución de la inflación -en abril repuntó hasta el 7% en la eurozona- cada vez son más, y más destacados, los analistas que apuntan la posibilidad de una recesión a medio plazo, afectando especialmente a los países más expuestos por sus elevados índices de déficit, deuda y desempleo como España.

Y se apoyan para ello en la evolución de los llamados agregados monetarios, especialmente el M1 y el M3 que indican una caída de la oferta monetaria en la región consecuencia del incremento de los tipos de interés y las devoluciones de liquidez de los bancos al BCE.

Un agregado monetario es la suma del dinero en circulación y el saldo vivo de los pasivos de mayor liquidez de las instituciones financieras. Y en el caso del llamado M1, conocido como estrecho, que engloba el efectivo en circulación más los depósitos a la vista de los residentes en la zona euro excluidas las administraciones centrales, ha caído un 0,7%, siendo este el primer retroceso en la historia de este indicador. Y, como recuerdan los expertos estos agregados monetarios han sido siempre "infalibles para predecir las recesiones.

Sánchez confunde la gestión con la orgía de gasto y la dilapidación del gasto público

En la misma línea, el conocido como agregado amplio, el M3, compuesto por los depósitos a plazo fijo de hasta dos años (M2) más las cesiones temporales de dinero, las participaciones en fondos del mercado monetario y los valores que no sean acciones con una vida superior a dos años, ha moderado su creciente hasta sólo un 3,5%, frente al 4,1% anterior y por debajo también de la previsión del 3,9%.

Y mientras esto ocurre con la economía, aquí en España, Pedro Sánchez presume de gestión, confundiendo la gestión con la orgía de gasto y la dilapidación del dinero público para comprar votos en el país más endeudado y con más paro de la Unión ofreciendo ocio y promesas de vivienda en lugar de riqueza y puestos de trabajo.

Compra de votos que disfraza de políticas sociales para las que ha vuelto a humillarse y a implorar, esta vez en sede parlamentaria, el apoyo de los filoterroristas y herederos de ETA. El mismo EH Bildu, con los que, ante el daño electoral que se le avecina, todo apunta ha negociado para que accedieran a anunciar que los siete asesinos que incluyen en sus listas electorales no asumirán su cargo en caso de resultar elegidos, aunque si lo hará el resto de los 37 condenados por pertenencia a la banda terrorista. Que tan asesino es el que mata como el colaborador necesario para el crimen.

"La paradoja es que no hay Gobierno de progreso en el Estado español si los que nos queremos marchar de España no lo sostenemos. Sin independentistas no hay Gobierno de PSOE y Podemos". Son palabras del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegui, también condenado por terrorismo. El mismo que alardeo de cambiar con Sánchez presos por presupuestos.

Y eso lo sabe Sánchez y lo saben también García-Page, Lambán, Fernández Vara o Ximo Puig que, por mucho que digan ahora en la campaña, se entregarán sin ningún tipo de escrúpulos a ese apoyo y a esos pactos. Porque la línea roja de no pactar con los asesinos y sus herederos no sólo la ha traspasado Sánchez, sino todo el partido y sus barones que, por acción u omisión, son cómplices de la indecencia, el desprecio a las víctimas del terrorismo y de la degradación moral que su jefe y su gobierno han traído a la política española olvidando que demarcarse de Bildu y ERC exige algo más que declaraciones en la prensa y en los mítines.

Ellos y toda la bancada lanar de los grupos socialistas en el Congreso y en el Senado que aplauden entusiasmados, carentes de dignidad, de vergüenza y traicionando la memoria de tantos de sus compañeros socialistas asesinados por los pistoleros.