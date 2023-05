Las guerras de la IA serán un baño de sangre para los inversores

Si no sabe qué preguntar la próxima vez que juegue con su chatbot favorito, hay una cuestión obvia. La lista crece cada día que pasa. Recientemente, Amazon se unió a la refriega con el lanzamiento de su servicio Bedrock, que se une a las ofertas de Google, Microsoft y, por supuesto, OpenAI con su innovador ChatGPT, el programa que inició toda la locura mundial. La lista no para de crecer.

Pero espere. Los sistemas de inteligencia artificial capaces de escribir ensayos, componer poemas, diseñar código o crear sitios web son una tecnología asombrosa e impresionante. Pero también están a punto de convertirse en un baño de sangre para los inversores. No hay una fuente de ingresos evidente. La competencia va a ser brutal. Será muy difícil convencer a más de un puñado de personas para que se pasen a las versiones de pago del software. Y los costes de funcionamiento están a punto de descontrolarse. En realidad, Alexa y los sistemas de voz rivales no han ganado dinero. Y ahora mismo no parece que los chatbots basados en Inteligencia Artificial (IA) vayan a hacerlo mejor.

El revuelo en torno a los sistemas de inteligencia artificial es imparable. El éxito de ChatGPT tiene a toda la industria tecnológica preocupada por su futuro, y todas las grandes empresas se apresuran a lanzar su propio rival. No en vano, Amazon, siempre el más despiadadamente competitivo de todos los grandes gigantes tecnológicos, se unió a la contienda con el lanzamiento de Bedrock, un conjunto de servicios de software que permitirá a las empresas personalizar su propio chatbot de IA. Entra en un campo cada vez más concurrido. A finales del mes pasado, Google lanzó su sistema Bard en el Reino Unido y Estados Unidos, y Microsoft ya tiene en el mercado su sistema Bing, además de realizar una inversión de 10.000 millones de dólares en OpenAI, creadora del pionero ChatGPT. En China, Alibaba y Baidu han lanzado sendos sistemas de IA (que le dirán lo bien que el partido comunista en el poder está dirigiendo la nación hacia la paz y la prosperidad, si le apetece preguntar) y pronto llegarán muchos más. A este ritmo, no puede pasar mucho tiempo antes de que el presidente Macron anuncie una financiación de varios miles de millones para un chatbot patrocinado por la UE, que responda a todas las preguntas en francés y añada algunas críticas al Brexit a cada respuesta. La carrera está que arde.

Será estupendo para los consumidores, por supuesto. Muy pronto podremos pedir a asistentes de IA inteligentes, educados y bien informados que realicen todo tipo de útiles tareas administrativas y de investigación. Transformará la productividad de los trabajadores de cuello blanco ("Oye, ¿puedes darme dos ideas para una columna de la sección de negocios, por favor, con las estadísticas pertinentes?") y permitirá a muchos de nosotros trabajar de forma más eficiente y eficaz. Al igual que la propia web y los teléfonos inteligentes, muy pronto nos resultará difícil imaginar cómo hemos podido funcionar sin ellos.

El problema es que también será un baño de sangre para los inversores. Hay cuatro grandes problemas. En primer lugar, no hay una fuente de ingresos muy obvia. A diferencia de las búsquedas o de la mayoría de las redes sociales, en un chatbot no hay un lugar muy obvio para poner un anuncio, y no está claro que nadie sea capaz de diseñar el tipo de marketing de precisión que hizo de Google y Facebook formidables máquinas de hacer dinero. Si se interrumpe una respuesta para introducir un breve mensaje de un patrocinador, no será más que una distracción molesta, y si se distorsionan los resultados para adaptarlos a un anunciante, todo el producto carece de sentido. Al igual que el podcasting, las audiencias pueden ser enormes, pero los ingresos minúsculos (a pesar de todo el bombo que se le ha dado, la industria del podcasting sólo tiene unos 20.000 millones de dólares de ingresos globales). Además, la competencia ya es brutal y no hará sino empeorar. Cada semana que pasa se producen nuevos lanzamientos, y pronto habrá muchos más cuando todas las empresas de capital riesgo empiecen a respaldar a nuevas empresas que quieran introducirse en el sector. Peor aún, una empresa puede hacerse con todo el mercado, como hizo Google con las búsquedas o Facebook con las redes sociales. Si no eres el gran ganador, te quedarás con una cuota de mercado ínfima. En tercer lugar, será muy difícil convencer a la gente para que pase de la versión gratuita a la de pago. ChatGPT ya tiene una versión premium, y pronto habrá otras, pero aún no hay muchas pruebas de que la gente esté dispuesta a pagar por el servicio, y habrá que convencerla mucho. Como ha descubierto Elon Musk en Twitter, la gente es reacia a pagar por algo que antes obtenía gratis. Por último, los costes de servidor serán horrendos. Los sistemas de IA requieren grandes cantidades de potencia de cálculo y, cuanto más se utilicen, más costará todo. Ya hay noticias de que el funcionamiento de ChatGPT cuesta 100.000 dólares al día, y una vez que los sistemas sean más grandes, esa suma se multiplicará por diez o por cien. Es muchísimo dinero.

Alexa y otros altavoces inteligentes lanzados por Apple y Google eran aparatos impresionantes. Podían responder preguntas con fluidez y seguridad. Pero no hicieron dinero, y la mayoría de ellos han sido liquidados en silencio, o degradados a productos de nicho. Ahora, los inversores están muy entusiasmados con el potencial de los chatbots de inteligencia artificial. Basta con que una empresa insinúe que va a lanzar uno, o que ha encontrado una forma inteligente de integrarlo en su lugar de trabajo, para que el precio de sus acciones se dispare. La gente da por sentado que cualquiera que se adelante lo suficiente hará una fortuna. Y, desde luego, se trata de una tecnología asombrosa. Pero eso no significa que puedan hacer ganar dinero a nadie. En realidad, podrían convertirse rápidamente en un baño de sangre para los inversores, y se perdería mucho dinero en el proceso.