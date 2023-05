El turismo impulsa al aeropuerto de Barajas

El aeropuerto de Madrid ha sumado hasta marzo 3,2 millones de pasajeros de ventaja frente a los grandes aeródromos rivales de Frankfurt y Schiphol. Una mejora que también se muestra en el porcentaje de recuperación respecto a los datos pre-Covid. Así, Barajas alcanza el 99,8%, cifra que supera a los aeropuertos antes mencionados y también a otros como Heathrow o el francés Chales de Gaulle.

La razón de este buen desempeño está en el pasajero internacional. Un factor que eleva las previsiones de Aena de cara al resto del año en toda su red a escala nacional. Con todo, la total recuperación de los aeropuertos no se logrará hasta que el segmento de los viajes de negocios no regrese a los números de 2019, lo que no ocurrirá hasta el próximo ejercicio.