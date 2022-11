La banca se adelanta a las 'fintech'

El fenómeno del buy now, pay later (compra ahora, paga después) se extiende de forma acelerada en todos los países porque, a priori, no es asimilable a un crédito tradicional al no aplicar tipos de interés.

De hecho, se prevé que esta actividad mueva 250.000 millones a nivel global en 2025. Es por ello compresible que la banca tradicional quiera formar parte de un negocio en boga en el que hasta el momento solo están presentes algunas fintech, como la sueca Klarna, la australiana Afterpay o la estadounidense Affirm. Con este objetivo, las principales entidades españolas desarrollan de forma conjunta una solución de pago aplazado que ofrecerán tanto a tiendas físicas como online, para que sean estos comercios los que realicen el fraccionamiento del pago de las compras a través de los terminales TPV. El sector desarrolla esta estrategia a través de la compañía Tarjetas y Medios de Pago, controlada por toda los bancos tradicionales españoles. No es la primera vez que el sector desarrolla proyectos conjuntos para evitar que otros actores se coman parte de su negocio. Un buen ejemplo de ello es la plataforma de pagos inmediatos a través del móvil Bizum, en la que todas las entidades están presentes y que ya usan más de 20 millones de personas en España.

El sector trata de replicar el éxito de la plataforma Bizum para aprovechar el auge del negocio del pago aplazado

Precisamente el éxito cosechado por Bizum es la mejor carta de presentación para una estrategia en el ámbito del pago aplazado con la que la banca busca adelantarse a las iniciativas individuales que hasta el momento existen en el mercado por parte de diferentes firmas de servicios financieros. A todo ello debe sumarse la mayor seguridad que para los comercios supone que detrás de este servicio estén los bancos de toda la vida.