Limitar el uso del móvil, esencial para evitar trastornos en el sueño

Los expertos de Tempur Sealy llevan años señalando que los dos factores fundamentales para lograr un buen descanso, evitando el cansancio y la sensación de fatiga, son mantener unos horarios fijos y contar con un buen equipo de descanso, compuesto por un colchón y almohadas de calidad. En la actualidad, dada la evolución de los hábitos en el uso de los teléfonos móviles, insisten en que el smartphone es uno de los grandes enemigos del descanso. "El uso del móvil por la noche afecta al descanso y dificulta la conciliación del sueño. Las pantallas de los móviles emiten luz azul, que reduce la producción de melatonina. Mientras permanecemos expuestos a este tipo de luz, el día se prolonga artificialmente y la producción de melatonina necesaria para conciliar el sueño se retrasa", indican los expertos de Tempur Sealy.

Además, el uso del teléfono nos estimula y provoca que la mente se mantenga activa durante más tiempo, dificultando la obtención de la calma adecuada para descansar. En los adultos, muchas veces es la necesidad de desconexión de los problemas lo que hace que nos vayamos a la cama con el móvil para distraernos. El propio insomnio puede hacer que alarguemos la utilización del móvil, agravando el problema. Otras veces es el exceso de trabajo, de cuestiones sin resolver, o de mensajes sin contestar, lo que impide apagar los dispositivos alterando nuestro descanso. "Tenemos la sensación de que, si no miramos el móvil constantemente, nos perdemos algo, y el pensamiento erróneo de que debemos contestar inmediatamente a todos los mensajes de WhatsApp y correos electrónicos que recibimos. Por eso lo ideal es aparcar el móvil una hora antes de irse a la cama, y no volver a consultarlo. De hecho, los nuevos mensajes, sean del trabajo o del grupo de padres del colegio, suelen añadir más preocupaciones en un momento que no toca resolverlas, ya que es la hora de dormir", añaden los expertos.

En el caso de los jóvenes y adolescentes, el mal uso de los dispositivos al irse a la cama tiene un gran impacto en su descanso. "Hasta hace unos años, los adolescentes se iban a la cama cuando indicaban sus padres y no tenían a mano ninguna distracción, más allá de un libro o un cómic, por lo que descansaban antes. Hoy en día es usual tener el móvil en la mesilla, por lo que muchos dedican horas a navegar en la red, comunicarse con sus amigos y consultar o actualizar sus perfiles de redes sociales", afirman en Tempur Sealy.

La recomendación de los expertos en descanso es apagar el móvil por lo menos una hora antes de acostarse y dedicar unos minutos a alguna actividad relajante o monótona, como leer un libro o realizar ejercicios de relajación. "Si es posible, conviene alejar el móvil de la mesilla de noche, para evitar tentaciones. Es cierto que muchas personas utilizan el móvil como despertador, pero hay otras opciones. El móvil es una gran amenaza para nuestro sueño, ya que estar conectados justo antes de ir a la cama no nos permite dormir bien ni dormir las horas necesarias. No importa que llevemos unos horarios regulares y que durmamos en un colchón de calidad y con una buena almohada; si hacemos un mal uso del móvil antes de ir a dormir, el cambio de hora nos va a afectar especialmente y nuestro descanso se va a ver perjudicado", concluyen los expertos de Tempur Sealy.

El cambio de hora se producirá este fin de semana: en la madrugada del sábado 29 de octubre al domingo 30, cuando los relojes marquen las tres de la madrugada, se tendrán que retrasar hasta las dos, ganando una hora de sueño.