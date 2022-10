Necesaria extensión en el Perte eléctrico

El Gobierno negociará con Bruselas alargar a 2027 ó 2028 la fecha marcada para acometer las inversiones del Perte del coche eléctrico, ahora situada en el 30 de junio de 2025.

Además, Moncloa busca flexibilizar las condiciones para que no sólo los fabricantes de modelos eléctricos puedan beneficiarse. Con ello, el Ejecutivo espera que Stellantis, Ford o Renault opten a una segunda convocatoria, dotada con 2.098 millones. El objetivo es lograr que estos grupos hagan inversiones millonarias en España para producir nuevos modelos. La tarea no es sencilla puesto que Renault pretende que las ayudas sirvan también para los híbridos, a lo que la UE se niega. No obstante, la iniciativa que el Gobierno muestra para mejorar las condiciones del Perte es positiva.