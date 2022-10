El gran desafío fiscal de Luxemburgo a Europa

En 2017 la Comisión Europea exigió a Luxemburgo que reclamara a Amazon 250 millones en impuestos impagados, al considerar que se trataba de un ayuda de Estado que rompía las reglas de libre competencia y el mercado único.

Cinco años después, y con una sentencia a su favor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Luxemburgo no solo no ha reclamado esa cantidad, sino que ha devuelto más de 1.600 millones a la multinacional norteamericana. El gigante del comercio electrónico factura más de 51.000 millones por su negocio europeo a través de Luxemburgo y no solo no paga ni un euro en impuestos, sino que, además, logra créditos fiscales. Bruselas debería dejar claras cuáles son las reglas del juego. Sin ventajas para nadie.