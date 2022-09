Bolsa: momento de mantener posiciones

El Ibex cerrará hoy su peor septiembre desde 2002 y el segundo mes más bajista del año, solo por detrás de julio, con unas pérdidas superiores al 7%. Un mal desempeño provocado por la guerra, la inflación y el impacto en la economía de las alzas de tipos del BCE.

Todo apunta a que la incertidumbre geopolítica y económica persistirá, lo que puede abocar al Ibex a profundizar las caídas que ya muestra. Con todo, en estos momentos no es aconsejable vender. Primero, porque históricamente los mercados bajistas no duran mucho más que el actual. Y, segundo, porque todo indica que la bolsa ya ha descontado la mayor parte de las caídas motivadas por el riesgo de recesión. De ahí que no deba descartarse una recuperación en un futuro próximo.