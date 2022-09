Se habla del ficha de Díaz que molesta en Moncloa, de Ximo Puig y del termómetro de Moncloa

El fichaje de 'Sumar' que más molesta a Sánchez

Yolanda Díaz anunció la pasada semana la incorporación de Fernando Salinas a su proyecto político bautizado como Sumar. Aunque no se sabe cuál será la labor que tendrá el juez del Tribunal Supremo, todo indica que será el encargado de asesores en materia legal a Díaz en el futuro. Pues bien, se comenta que en Moncloa no ha sentado nada bien este fichaje realizado por la vicepresidenta del Gobierno. La causa no reside en el perfil del propio Salinas, un magistrado del que suelen hablar bien en todos los bandos políticos y en el propio CGPJ. Muy al contrario, es precisamente el hecho de que Díaz haya logrado captar a un letrado de reconocido prestigio lo que ha escocido en el Gobierno. "Moncloa lleva tiempo buscando ese tipo de perfiles para incorporarlos al Ministerio de Justicia y ayudar a la ministra Pilar Llop", aseguran fuentes socialistas. De ahí que el mero hecho de que Salinas haya ignorado los cantos de sirena que, según dicen, le llegaban desde el Gobierno para recalar en la iniciativa política de la también ministra de Trabajo ha sido un importante jarro de agua fría. "Se demuestra el escaso interés que hay en estos momentos por unirse a las filas de Pedro Sánchez", indica un veterano analista político.

Los secretos de la bajada de impuestos de Puig

La deflactación del IRPF anunciada por el presidente valenciano Ximo Puig esta misma semana ha generado un cataclismo en el Gobierno, al ser el primer barón socialista que compra las iniciativas fiscales del PP. Pues bien, se comenta que en Moncloa eran plenamente conocedores de la iniciativa de Puig. De hecho, se dice que trataron de convencer al presidente de la Comunidad Valenciana para que no anunciara una rebaja de impuestos que trastoca totalmente la línea tomada por el Gobierno en materia impositiva. A la vista está que la presión de Moncloa no obtuvo recompensa alguna. De hecho, se rumorea que Puig contestó al propio presidente Sánchez con un escueto "no se puede seguir sin hacer nada" para argumentar la deflactación del IRPF.

Desaparece el termómetro de Moncloa

El termómetro que siempre ha estado en la sala de prensa de Moncloa ha desaparecido. Una anécdota que ha sido muy comentada por la prensa, ya que tras la entrada en vigor de las medidas de ahorro energético se consultaba siempre para saber si el propio Gobierno cumplía con la normativa que indica que la temperatura debe estar situada en 27 grados.