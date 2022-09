Un uso partidista que hunde a RTVE

La etapa de José Manuel Pérez Tornero al frente de RTVE ha sido igual de nefasta que la de su predecesora Rosa María Mateo al estar marcada por los conflictos internos, la politización y la caída de audiencia.

No obstante, su dimisión no se debe a la fuga de espectadores sino a que había perdido la confianza del Gobierno. Queda así claro que lejos de frenar su intromisión, Moncloa pretende situar a un responsable al que pueda controlar a su antojo y que tendrá la misión de ofrecer una buena imagen del Ejecutivo durante el próximo año electoral. Persistirá así el uso partidista de RTVE que ahondará en el descrédito que ya sufre y que es inaceptable al producirse en una empresa que pagamos todos y que debe defender el interés general, no solo el de Sánchez.