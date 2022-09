Legítima defensa de las energéticas

Los participantes en el VII Foro de Energía Repower EU: El camino hacia la independencia energética, organizado por elEconomista niegan que las empresas estén percibiendo los conocidos como beneficios caídos del cielo.

No cabía esperar otra posición ante los continuos ataques del Ejecutivo a un sector al que en repetidas ocasiones ha señalado como el gran beneficiado de los precios récord de la energía. De hecho, Pedro Sánchez volvió a repetir este argumento en el Senado esta misma semana para justificar el impuesto extraordinario aprobado en julio. El CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, fue muy claro al respecto al afirmar que el gravamen es "la ley de las tres mentiras". Para empezar considera con acierto que no es un impuesto ya que "se ha revestido de prestación patrimonial". Tampoco recae sobre los beneficios, sino sobre las ventas, de modo que se da el sangrante caso que una empresa en pérdidas debe pagarlo. Pero lo más grave es que la tasa no se aplica sobre algo extraordinario, ya que el energético es un sector cíclico, en el que a veces se pierde y otras se gana. Por ello, y como las empresas señalan, se debe hacer un análisis de la toda vida útil de las inversiones realizadas para obtener su ganancia real. El foro, por tanto, sirvió de escenario para que el sector energético realizara una legítima defensa ante las injustas medidas y los ataques que el Gobierno promueve con claros motivos electoralistas.

Las empresas niegan con sólidos argumentos la existencia de beneficios caídos del cielo por los altos precios

De hecho, y tal como se dijo también en el acto, el impuesto solo servirá para crear inseguridad jurídica lo que frenará las inversiones que el país necesita para impulsar su transición energética. Unas partidas que además están lastradas por el incomprensible retraso de las administraciones en la tramitación de los proyectos de renovables.