Se habla de brecha en la Diada, de la capacidad lectora de Yolanda Díaz y del Diplocat de Colau

La Diada ahonda la brecha independentista

Normalmente la Diada ha sido utilizada por el independentismo catalán para escenificar unidad. Pero eso no ocurrirá este año tras el sonoro plantón que los consejeros pertenecientes a ERC realizarán a la convocatoria realizada por la ANC. Critican el interés de la organización liderada por Dolors Feliu de aprovechar la jornada festiva para "criticar" a los partidos políticos y las instituciones catalanas. De hecho, el líder de los republicanos, Oriol Junqueras, ya ha comentado que los actos del próximo 11 de septiembre "van en contra de muchos independentistas". La misma opinión tiene también el presidente de la Generalitat de Cataluña, el también republicano Pere Aragonès, que ha lamentado en público que la ANC dirija su presión "a sus compañeros de viaje y no al Gobierno de España". A todo ello se suma que los consejeros de Junts sí que acudirán a la manifestación. "Es una pena pero la Diada de este año solo servirá para ahondar más las diferencias en el seno del procés", indica un político independentista. "No servirá para nada", concluye.

La 'inaudita' capacidad de lectura de Díaz

Yolanda Díaz afirmó en una entrevista en televisión que había dedicado parte de los 15 días que se tomó de vacaciones a leer. En concreto, la vicepresidenta del Gobierno aseguró que había devorado 12 libros y que además le había sobrado tiempo para pasear por su Galicia natal. Como era de prever la "inaudita" capacidad de lectura de Díaz ha sido muy comentada en círculos políticos y en redes sociales a través de numerosos memes. Muchos internautas consideran que la vicepresidenta se ha limitado a leer cuentos infantiles (con mucho dibujo y poco texto), ya que es "materialmente imposible" terminar tal número de obras literarias en tan corto espacio de tiempo. Alguno incluso ha ido más allá y ha pedido a la propia Díaz que haga público los libros de los que ha disfrutado en las vacaciones. Asimismo otros indican que debería dejarse de tanta lectura y trabajar para reducir el número de parados.

El millonario 'Diplocat' de la alcaldesa Colau

La Diputación de Barcelona cuenta con una oficina en Bruselas para, según dicen, influir en las políticas europeas. Pues bien, dicho organismo se ha gastado más de 100 millones de euros en una década en servicios de asesoramiento para los municipios. Este importante desembolso ha hecho que en el ámbito independentista ya se conozca esta área de la Diputación como el Diplocat de la alcaldesa Ada Colau.