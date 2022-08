Más puntos oscuros en el plan energético

La convalidación del plan energético del Gobierno en el Congreso se saldó con mayores apoyos explícitos de lo que se esperaba. Así ocurrió gracias a que ERC y Bildu no se abstuvieron y finalmente se decantaron por el sí. Ahora bien, esta victoria obtenida por el Gobierno no significa que el decreto haya logrado un mayor consenso (PP, Vox y Ciudadanos mantuvieron su oposición) e incrementa los ya numerosos puntos oscuros que el decreto rpesenta. Basta con resaltar, como ejemplo, que el aval de los abertzales se ha logrado a cambio de una revisión al alza de los objetivos de transición ecológica fijados para 2023, lo que exigirá más esfuerzos a una economía que aún no puede prescindir de los combustibles fósiles ni de la energía nuclear.

Relacionados El Gobierno saca adelante el decreto de ahorro energético con el apoyo de sus socios de investidura