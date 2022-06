Prudencia en los rescates de la Sepi

La Sepi aprovecha los últimos días de vigencia del Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas para rescatar a Celsa, Isastur, Imasa, Vivanta, Blue Sea y Meeting Point por 700 millones.

A pesar de ello, el 68% de los 10.000 millones del fondo quedarán sin utilizar, lo que no debe ser visto como algo negativo. De hecho, la causa del sobrante está en que la Sepi aprendió la lección tras el fracaso de Plus Ultra. Una aerolínea a la que se concedió la ayuda aunque ello no sirviera para solucionar sus graves problemas financieros. Desde entonces, la Sepi ha impuesto controles más rigurosos a la hora de decidir los rescates, rechazando una treintena de ellos. Con ello, ha evitado que se dilapidara un dinero público que ahora se podrá utilizar para otros fines.