Se habla de más problemas en RTVE, del acercamiento de Irene Montero al PSOE y del campo

Suma y sigue en la RTVE de Pérez Tornero

RTVE no se cansa de acumular problemas. A la conocida incapacidad del equipo liderado por José Manuel Pérez Tornero para mejorar los ridículos datos de audiencia que presentan sus cadenas, se sumaron recientemente problemas con algunos de sus nuevos formatos con los que, precisamente, esperaba recuperar televidentes. Por si lo anterior no fuera ya suficiente, el ente público está empezando a tener también dificultades con algunos de sus programas estrella. Es el caso de MasterChef, uno de los pocos oasis de éxito que le queda a la corporación. El problema reside en la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de multar al espacio televisivo con casi 150.000 euros por, supuestamente, realizar publicidad encubierta, lo que está prohibido de forma expresa por la normativa audiovisual española actual. Según la CNMC en un programa de MasterChef se promocionaron productos de uno de sus exconcursantes. RTVE alega que no existió interés publicitario. Pero independientemente de la decisión que tome finalmente Competencia, la realidad es que este problema está siendo muy comentado por los pasillos de los Estudios de Prado del Rey. Algunos dicen que lo de MasterChef es "lo que nos faltaba por ver en esta casa".

Montero se acerca a Sánchez y al PSOE

En el entorno del Ejecutivo se está hablando estos días de los esfuerzos que la ministra de Igualdad, Irene Montero, está haciendo para acercarse a Pedro Sánchez y al PSOE. Todo surgió a raíz de una reciente comparecencia ante los medios de Montero en la que alabó al presidente del Gobierno, algo inaudito si se tienen en cuenta los roces que han protagonizado a lo largo de la legislatura. Por lo que se comenta, este cambio de la ministra tiene el objetivo de intentar sobrevivir en política una vez que parece tener claro que su futuro en la plataforma de Yolanda Díaz es complicado. "Es consciente de que la vicepresidenta no cuenta con ella para Suma. De ahí que trate de arrimarse al PSOE", dicen en el propio Ministerio de Igualdad.

El campo, molesto con la Ley antidesperdicio

La nueva Ley antidesperdicio aprobada por el Consejo de Ministros siembra la incertidumbre en el campo al incluir una reducción del precio para los consumidores cuando los productos se acercan a su fecha de caducidad. Por lo que se dice, los granjeros temen que la normativa suponga un nuevo golpe para sus maltrechos negocios.