Se habla de los méritos de Sánchez, las campañas de Garzón y las salidas de Martínez-Almeida

¿Hace 'méritos' Sánchez para liderar la OTAN?

La relevancia dada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los compromisos de España con la OTAN no solo ha descolocado a sus socios de Unidas Podemos. La solemnidad y boato dedicado al 40 aniversario de la entrada de nuestro país en la Alianza Atlántica sigue dando qué hablar a menos de un mes de que Madrid acoja una cumbre centrada en la guerra de Ucrania. Y no todos los comentarios tienen que ver con la ausencia de los ministros morados. No pocos empiezan a especular que el jefe del Ejecutivo aspira a suceder al actual secretario general, Jens Stoltenberg, cuyo mandato acaba en septiembre de este año, aunque fue prorrogado 12 meses más por la invasión rusa, hasta septiembre de 2023. Una fecha que encaja con las numerosas cábalas sobre las próximas elecciones generales en España. Otros también recuerdan el precedente de Javier Solana como socialista español al frente de la OTAN. Pero los analistas más cercanos a Ferraz recalcan un matiz importante: Solana no había sido presidente del Gobierno. "Los que quieren buscarle a Sánchez una puerta de salida deberían mirar en otra dirección. Concretamente hacia Bruselas", apuntan. Y es que las ambiciones del presidente pasan por reforzar el papel de España en la nueva UE amenazada por Putin.

Las campañas solo para publicistas de Garzón

Consumo se ha llevado un premio en el prestigioso Festival el Sol de publicidad por su Huelga de Juguetes, una campaña contra el sexismo creada por la agencia MRM. Pero el galardón, publicitado -valga la redundancia- por el equipo de Alberto Garzón a bombo y platillo, no cierra la polémica abierta en Navidades entre una industria a la que molestó profundamente que se les acusara de fomentar la discriminación entre los niños. Y ahora ha trascendido que el Ministerio no maneja datos sobre si aquel gasto, que llegó a los 100.000 euros, sirvió para fomentar la compra con conciencia de género. "Normal, tampoco los tenían para justificar la campaña", señalan los jugueteros.

Martínez-Almeida se encomienda a Nadal

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tiene recursos si se le acorrala. Lo demostró el pasado lunes, cuando en un desayuno informativo le recordaron la decimocuarta Copa de Europa del Real Madrid. El político, declarado forofo del Atlético de Madrid, contestó aludiendo al otro récord: el también decimocuarto Roland Garros de Rafael Nadal. "Que lo del Real Madrid fue hace una semana", apostilló.