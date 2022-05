Se habla del 'adiós' de Garzón, de la temperatura de los funcionarios y el dinero de Teresa Rodríguez

El calculado 'adiós' de Alberto Garzón

Vuelven a la palestra los rumores de que la salida de Alberto Garzón de La Moncloa está más que decidida. El motivo esta vez serían sus ataques al Rey emérito con motivo de su visita a España. Aunque la valoración del Gobierno y otros ministros fue dura, el de Consumo se habría "pasado de la raya", según cuentan, entrando en el terreno de la calumnia y un choque directo con Casa Real. Ello habría decidido a Pedro Sánchez a negociar su cese con Yolanda Díaz, con vistas a hacerlo efectivo tras las elecciones andaluzas. Pero, ¿es algo así posible? Nadie duda de que el presidente está cansado de los fuegos que le enciende cada día, pero en el contexto actual son un mal menor. Y es que en los cálculos de Ferraz de cara a la próxima Legislatura entra que el ansia del político comunista por ser protagonista en el proyecto Sumar lleve a la ruptura definitiva de Díaz con Podemos. Lo que, de carambola, propiciaría su acercamiento a un futurible socio de coalición "mucho más sensato" para el PSOE, como sería Más País. "Con Íñigo Errejón se puede hablar mejor que con Ione Belarra o Irene Montero. Si el precio es aguantar un poco más a Garzón, es asumible", remarcan fuentes socialistas, dando por hecho que, gracias a su líder, IU seguirá teniendo un papel tan testimonial como hoy.

Aire acondicionado que enciende el teletrabajo

Hacienda ha lanzado su plan para moderar el consumo energético de los edificios públicos atacando donde más duele: la climatización. Su decisión de fijar un límite mínimo de 27% del aire acondicionado en verano y de 19 grados de la calefacción en invierno ha llenado titulares en un país que acaba de pasar por una sorprendente ola de calor en mayo. Lo que no ha pasado desapercibido para los funcionarios es que de rebote también se incluye un plan para que trabajen desde casa. Más de uno piensa que no puede ser casualidad. "Entre estar encerrados en casa o sudando en el trabajo no hay color", apuntan con ironía fuentes sindicales. Aunque implique tener que hacerlo con su propio ordenador.

¿La decisión que acaba con Teresa Rodríguez?

La negativa de la Junta Electoral a incluir a Adelante Andalucía en la financiación a partidos para la compaña electoral andaluza, así como de la presencia en medios, ha caído como un jarro de agua fría en el equipo de Teresa Rodríguez. La política ve cómo la ruptura con Podemos e IU pasa factura. No pocos consideran que, si la Junta no rectifica, será el fin de su carrera.