Se habla del fracaso de Belarra, la esquiva viruela del mono y el soñador independentista

Belarra se estrella con la Dependencia

Ione Belarra, líder de Podemos y la ministra peor valorada por los ciudadanos, según el CIS, ha tardado más de un año en poner en marcha un proyecto legislativo propio en su cartera, Derechos Sociales y Agenda 2030. Un departamento creado para sostener la vicepresidencia de Pablo Iglesias, pero que tras la retirada de este perdió todo su sentido institucional. La falta de iniciativas presentada por su sucesora parecía avalarlo. Pero, tras intentar mediar en el caos del Ingreso Mínimo Vital, Belarra parecía haber encontrado su misión en la nueva Ley de Dependencia. Una materia que, además, arrebataba a los socialistas, que tradicionalmente se habían considerado sus valedores desde los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero las expectativas y la realidad son cosas diferentes, y la política morada se ha encontrado con el reproche unánime del sector, tanto por parte de las empresas como de los trabajadores. Critican que las "irreales exigencias" que plantea recortarán un 25% los empleos. En Ferraz, cuentan, nadie se ha sorprendido por este desenlace.

La viruela del mono se salta la red antipandemia

La viruela del mono se está convirtiendo en una fuente de preocupación para todo el mundo. Pese a los pronósticos iniciales de Fernando Simón sobre su escaso impacto, incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha remarcado que se trata de un problema serio. Y no tanto por el número de casos o por la gravedad de la enfermedad como porque confirma que los protocolos para frenar las futuras pandemias diseñados desde 2020 no están funcionando. En España, el país con más contagios fuera de África, dicha red de vigilancia ha tardado dos años en desplegarse, algo que la oposición no va a dejar pasar tras las críticas a la gestión de la crisis del Covid.

El soñador Canadell abronca a los 'indepes'

Joan Canadell, expresidente de la Cámara del Comercio de Barcelona y hoy diputado de JxCat en el Parlament, está dolido con sus compañeros independentistas. Lleva días lamentando en redes sociales que los líderes de su partido y ERC parezcan haber renunciado al objetivo de lograr la independencia de Cataluña antes de 2030. "¿Por qué lo creían en 2017 y ahora no?", se pregunta. No consta que haya recibido respuesta oficial, aunque algunos apuntan que el esperpento de la República de los 56 segundos proclamada por Carles Puigdemont quizá tenga mucho que ver con el fracaso del sueño secesionista que sedujo al empresario.