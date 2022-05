Se habla del "menú japonés" de RTVE, los intelectuales 'fashion' de Díaz y el hueco de Podemos y

El 'menú japonés' que se atraganta en TVE

La debacle de las audiencias en la televisión pública estatal ha llevado a un baile continuo en los despachos de los responsables de contenidos y, cómo no, en las propias parrillas. Por si fuera poco, el fallido (sobre todo en términos de espectadores) rescate de periodistas como María Casado ha tensionado la relación del presidente de RTVE, José Luis Pérez Tornero, con los veteranos profesionales de la casa. Y por ello trata de dar un golpe de timón que amortice el breve éxito de la operación Eurovisión con espacios más orientados al ocio familiar. El buque insignia iba a ser la adquisición de un concurso japonés, denominado Mapi, un formato con mascota infográfica incluida en el que no pocos vieron una especie de respuesta de La 1 a El Hormiguero de Pablo Motos. Pero parece que la cosa está saliendo rana, y el programa lleva semanas dando vueltas sin que se le haya encontrado un espacio. Se comenta que a la dirección del ente público le ha entrado miedo de que un espacio pensado para los hogares nipones no pueda competir con el buque insignia de la competencia. "Si no confían ni en las ideas propias ni en las que compran, a ver a dónde llegamos", se lamentan en los pasillos de Prado del Rey.

Díaz se arrima a los intelectuales 'fashion'

Aunque la marca Sumar de la vicepresidenta Yolanda Díaz nace con la declarada intención de ir más allá de la órbita de Podemos, lo cierto es que está siguiendo punto por punto sus pasos a la hora de fichar a su aparato ideológico: es decir, pensadores muy jóvenes, arropados por el entorno morado y con relativo eco en redes sociales y medios de izquierda. "La estrategia tiene un riesgo claro", en palabras de una filósofa con experiencia en estos ámbitos: "Son perfiles bisoños, más preocupados por justificarse que por desarrollar ideas propias y genuinas". Esto se traduce en un bombardeo de "postureos" y "jergas" que expulsa a los ciudadanos de las propuestas. "Al menos no se ha encomendado a James Rhodes como hizo Pedro Sánchez", concede la analista.

El hueco invisible de Podemos con Catar

Los ministros de Podemos se ausentaron de la gran recepción dispensada en el Palacio Real al emir de Catar. Un vacío cubierto en tiempo récord con otras invitaciones, lo que demuestra que tampoco nadie les esperaba. Lo que los morados no han logrado olvidar con el gesto es que sí participaron en el Consejo de Ministros que regó de condecoraciones al dignatario, como confirma el BOE.