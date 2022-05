Se habla de largas del Gobierno con el teletrabajo, de sorpasso a Podemos en Andalucía y de "TurBo"

La administración da largas con el teletrabajo

El Gobierno se comprometió en mayo del pasado año con los sindicatos a regular el teletrabajo en la Administración antes de diciembre de 2021. En concreto, fue el entonces ministro de Función Pública, Miquel Iceta, el que firmó el pacto con las centrales. A la vista está que el acuerdo pactado no se ha cumplido. De hecho, hace pocos días la nueva responsable de la cartera, la ministra María Jesús Montero, volvió a retrasar hasta octubre la regulación del trabajo a distancia para los empleados públicos. Ni que decir tiene que esta nueva demora ha generado un importante malestar entre los funcionarios, que no entienden por qué se sigue postergando la normativa. "Se utilizan excusas pasajeras, pero nadie comprende qué es lo que ocurre", indican desde un sindicato público. No obstante, en el entorno del Gobierno sí tienen clara la causa que está llevando a la también ministra de Hacienda a dar largas. Por lo visto, la dificultad que esta modalidad de trabajo a distancia genera a la hora de controlar la efectividad y la productividad de los funcionarios es un argumento de peso que retrasa la puesta en marcha de la normativa. "Sin la presencialidad de los funcionarios es muy complicado saber si alguien está realmente cumpliendo con las tareas encomendadas o si realmente está perdiendo el tiempo", explican.

El 'sorpasso' andaluz que Podemos más teme

Todas las encuestas realizadas de cara a los comicios en Andalucía son negativas para Podemos. Algo lógico si se tiene en cuenta que el caos en el registro de la candidatura ha confundido a sus votantes. "Muchos no saben que Por Andalucía es la marca de Podemos para las elecciones ni que Inma Nieto es nuestra líder", reconocen en la formación morada, donde se temen un sorpasso de Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez. "Es mucho más conocida que Nieto", dicen en el partido. Consciente de ello, Rodríguez ha decidido poner su foto en la papeleta en vez de la imagen de la formación. "Es una maniobra acertada que hará que muchos andaluces la elijan frente al desconocido logotipo en forma de arcoíris por el que Podemos ha optado", añade un analista.

Borràs y Turull ya tienen su acrónimo en Junts

Salvo sorpresas, el dúo formado por Laura Borràs y Jordi Turull liderará Junts a partir del próximo congreso. Pues bien, cuentan que a la pareja ya se la conoce como "TurBo", un acrónimo formado a partir de sus apellidos y que es cada vez más popular en la formación independentista.