Se habla de la cooperación con Hacienda, la reunión de Rovira y Puigdemont y los sondeos en Génova

Los abogados, molestos por cooperar con Hacienda

La pasada semana la Agencia Tributaria se reunió con las asociaciones de abogados para aprobar un código de buenas prácticas, que adapta la directiva europea sobre el intercambio de información fiscal. Dicha normativa comunitaria obliga a los asesores fiscales a informar a Hacienda en caso de que un cliente utilice una planificación tributaria agresiva. Pues bien, cuentan que algunas de las asociaciones de profesionales aprobaron este intercambio de información. Pero otras, entre las que está el Consejo General de la Abogacía Española, se negó, alegando que la ley no es compatible con el secreto profesional. "No es lo mismo que se nos obligue a informar cuando se detecten casos de blanqueo de capitales a que sea de forma generalizada", indican desde el Consejo. Por lo visto, este malestar se traslada a muchos asesores que, aunque acepten el código propuesto por el organismo comandado por Jesús Gascón, no comulgan con él. "Es una ley y hay que aceptarla. Pero va a crear problemas en los despachos. Los clientes no se fiarán ya que el secreto profesional ya no será una barrera infranqueable", añade un intermediario fiscal.

¿Qué pasó en la reunión de Rovira y Puigdemont?

El reciente pacto entre Junts per Catalunya y el PSC en la Diputación de Barcelona generó una grave crisis en el seno independentista. Para tratar de paliar la situación, Carles Puigdemont se reunió el pasado fin de semana en Ginebra con la secretaria general de ERC, Marta Rovira y con otros líderes indepes. Cuentan que tras la reunión, la formación de Oriol Junqueras buscó resolver el conflicto ofreciendo la presidencia de la Diputación a JxCAT siempre que abandone su pacto con los de Miquel Iceta. Pero, según se comenta, el resultado de la cumbre suiza no fue del todo satisfactorio. "No sirvió para limar las asperezas que ahora existen entre las dos formaciones independentistas. Todo el procés pende de un hilo", reconocen en el entorno del expresident de la Generalitat.

Las encuestas que más gustan en Génova

En caso de repetición de elecciones los sondeos reflejan la recuperación del bipartidismo. Pero en Génova están especialmente esperanzados con los resultados que ofrecen sus encuestas internas. Cuentan que benefician a PSOE y PP, pero añaden además, que el gran triunfador sería Pablo Casado. "El PSOE podría subir unos diez escaños, pero el PP escalaría más de 20, lo que nos devolvería con claridad el liderazgo de la oposición", indican.