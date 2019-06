Se habla de que Sánchez va a por los presupuestos, de Marta Rovira y del regreso de Cospedal

Aunque aún falta mucho para que Pedro Sánchez consigue asegurarse los votos que necesita para ser investido presidente, cuentan que sus objetivos van mucho más allá. En concreto desde el Ejecutivo indican que su plan es que los partidos que apoyen su investidura también se comprometan a sacar adelante los Presupuestos que, con casi toda seguridad, serán ya lo del 2020, ante la falta de tiempo material para sacar adelante los de este año. Para lograrlo, dicen que su ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, trabaja a toda prisa para preparar un borrador que enseñar en las negociaciones. "El presidente no quiere que pase como en la anterior legislatura, en la que fue imposible aprobar las cuentas públicas", indican desde Moncloa. El problema es que la negativa de PPy Ciudadanos obliga al PSOE a convencer a formaciones como Bildu o ERC, en donde priman con mayor intensidad los componentes políticos a los económicos. Sánchez es consciente de esta situación. De ahí que desde su entorno se asegure que "en caso de no lograr su doble objetivo (investidura y presupuestos), se convocarán elecciones para otoño. Las encuestas internas nos favorecen, Por tanto, no tenemos ningún problema en que los españoles voten de nuevo", amenazan desde el PSOE.

El futuro de Rovira en ERC, en el aire

ERC ya ha anunciado que realizará un congreso para nombrar a los líderes de la formación independentista. Pocos dudan de que Oriol Junqueras repetirá como presidente, aunque resulte condenado tras el juicio del procés. Pero en cuanto a su número dos, existen muchas dudas. La fugada en Suiza Marta Rovira es la actual secretaria general. Pero en sectores de ERC consideran que carece de sentido que siga dirigiendo el partido desde el exterior. Cuentan que Junqueras tiene una opinión parecida, y que considera necesario que al frente se sitúe alguien que no tenga problemas con la Justicia. De ahí que nadie asegure a día de hoy qué ocurrirá con Rovira en el futuro.

La sorpresiva reaparición de Cospedal

Tras dejar sus cargos políticos en 2018, María Dolores de Cospedal ha estado prácticamente desaparecida. De ahí la sorpresa que causó que asistiera la pasada semana a la reunión del Patronato del Real Instituto Elcano, que contó con la presencia de buena parte de las máximas autoridades del país. De hecho el Rey Felipe VI y todos los expresidentes del Gobierno de la democracia estuvieron en el evento.