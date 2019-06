Se habla de la fuga de empresas de la Cambra, de la venganza de Tania Sánchez y de Ángel Garrido

El triunfo de la candidatura independentista Eines de País en la Cámara de Barcelona preocupa a muchas empresas que forman parte de la misma. Máxime si se tiene en cuenta que al frente del organismo se ha situado Joan Candell.

Como se sabe, es un declarado secesionista que, además de abrazar la causa del procés, saca réditos de la misma. Así lo refleja el crecimiento de su empresa, que dobla la facturación al servirse de la simbología catalana como elemento de marketing de sus gasolineras.

Pero lo que en realidad inquieta a las empresas, es que Eines de País no modifique su hoja de ruta y utilice la Cambra para promover la independencia de Cataluña. Es cierto que hasta ahora la prudencia reina de puertas para afuera en las compañías. Pero en petit comité no dudan en desvelar que muchas se irían de la Cámara si se confirma la deriva independentista. Se comenta que las que se sienten más legitimadas para abandonar la institución son, precisamente, las grandes empresas catalanas, aquéllas que han pagado 75.000 euros para tener un asiento en el pleno. "Es obvio que no pagaremos con nuestro dinero la existencia de una institución si nos perjudica a nosotras y a toda la economía autonómica", dicen en una de estas sociedades.

¿Quién fue el 'cerebro' que ideó Más Madrid?

Vistalegre II supuso el principio del fin de los críticos de Pablo Iglesias en Unidas Podemos. Con el tiempo Carolina Bescansa e Íñigo Errejón abandonaron la formación. Pero hubo otra persona que fue desplazada al gallinero de la formación en el Congreso y que, según dicen, desde allí comenzó a urdir su venganza contra Iglesias, Irene Montero y el resto de líderes actuales de los morados. Se trata de la exconcejal de IU Tania Sánchez. Se comenta que tras ser relegada comenzó a reunirse discretamente con líderes locales de Podemos, para convencerlos de la necesidad de crear una alternativa a Iglesias. Por lo que se dice ahí estuvo el germen de lo que ahora se conoce como Más Madrid. "Sin Tania, hubiera sido imposible este proyecto", reconocen desde el entorno de Manuela Carmena.

Garrido provoca tensiones entre PP y Cs

El fichaje de Ángel Garrido por Ciudadanos ha tensado las negociaciones de los naranjas con el Partido Popular. Por lo visto, en Génova no olvidan la "traición" del expresidente madrileño e intentan que no ocupe un cargo importante en el próximo gobierno autonómico. De hecho, se dice que Isabel Díaz Ayuso quiere que se convierta en senador.