Qué debería haber aprendido Reino Unido de Donald Trump

Hubo protestas en las calles. Los políticos boicotean las ceremonias. Twitter, solo para variar, ha entrado en ebullición, e incluso seguro que la Reina se preguntó si no sería mejor llamar para decir que está enferma y simplemente cancelarlo todo.

Es difícil imaginar que alguien disfrutara de la visita del presidente Trump al Reino Unido esta semana. Desde el momento en que su avión aterrizó en Stansted, Donald parecía decidido a ser lo más odioso y provocativo posible.

Pero esperen. Claro, Trump es un individuo desagradable, e incluso uno de los líderes más caóticos y divisivos que los EEUU han logrado elegir en el curso de un par de siglos. Y sin embargo, a pesar de ello, la economía estadounidense también está funcionando excepcionalmente bien, y mucho mejor que la británica. ¿Quizás en lugar de criticar frenéticamente, la ya saliente primera ministra Theresa May, y el resto del país, debería intentar aprender algo? ¿Como qué? Los recortes de impuestos funcionan, la desregulación impulsa la economía, la independencia del banco central no tiene por qué ser sacrosanta, y algo de beligerancia en el comercio puede dar resultados. Prueben un poco de todo eso en Reino Unido, y todos estaremos mejor.

Las protestas contra Trump parecieron ser casi obligatorias en mi país esta semana. Había incluso mensajes escritos en los sembrados con la esperanza de que el presidente estuviera mirando por la ventana y los leyera mientras el Air Force One llegaba a tierra. El alcalde de Londres ya se había enfrascado en una pelea pública antes de que el inquilino de la Casa Blanca bajara del avión. Se organizó una manifestación de miles de personas en Londres, y otras ciudades de todo Reino Unido eran testigos de movilizaciones. En los próximos días, Trump no tendrá ninguna duda de que es el presidente más impopular que jamás haya visitado el país.

Pero, ¿y qué? Probablemente ya lo sabía, y es poco probable que esto afecte su inquebrantable confianza en sí mismo, o que perjudique sus perspectivas de reelección. En lugar de protestar, sería mejor que examináramos el expediente. Cuando Trump fue elegido, hubo predicciones generalizadas de que su imprudencia llevaría a la economía a un precipicio. Habría "una recesión global sin final a la vista", según el premio Nobel Paul Krugman. Sin embargo, no ha funcionado así. En cambio, el historial ha sido notablemente bueno hasta ahora. Echen un vistazo a algunas de las cifras.

La decisión más importante de Donald Trump hasta ahora ha sido una revisión masiva de un sistema de impuestos empresariales que se había vuelto muy poco competitivo

En el primer trimestre de este año, la economía estadounidense creció a una tasa anualizada de 3,2 puntos porcentuales (casi el doble de la tasa británica, por cierto). El desempleo ha caído a su nivel más bajo en medio siglo, de sólo un 3,6 por ciento, mientras que la tasa para las mujeres bajó a sólo un 3,1 por ciento, y el porcentaje para los discapacitados y para los veteranos militares están en el nivel más bajo de la historia. Los salarios reales aumentan. El dólar está fuerte. El mercado de valores se tambalea de vez en cuando, pero se halla cerca de máximos históricos. La Reserva Federal ha logrado incluso subir los tipos de interés sin hacer ningún daño. ¿Un desastre? No parece que sea así. Reino Unido, y de hecho el resto de Europa, podrían aprender de ello. ¿Cómo? Aquí hay cuatro sugerencias para empezar.

En primer lugar, los recortes tributarios decididos funcionan. La decisión más importante de Donald Trump hasta ahora ha sido una revisión masiva de un sistema de impuestos empresariales que se había vuelto muy poco competitivo, en comparación con el resto del mundo. La tasa corporativa principal se redujo del 35 por ciento al 21 por ciento. El impacto de ello sigue siendo discutido, y todavía es demasiado pronto para concluir definitivamente que ha tenido éxito o ha fracasado. Pero no cabe duda de que ha impedido que las empresas estadounidenses trasladen dinero en efectivo al extranjero y han iniciado un proceso para volver a ponerlo a trabajar en su propio país. Combine todo eso con una amplia simplificación de un código tributario terriblemente complejo y tiene la reforma más significativa desde las que protagonizó Ronald Reagan a principios de la década de 1980.

Después, Trump redujo la burocracia. Desde que se mudó a la Casa Blanca, el Congreso se ha visto obligado a eliminar dos reglamentos por cada uno nuevo que aprobaba. Las agencias federales están ahora obligadas a lograr una reducción neta en los costes regulatorios totales cada año. Se han establecido zonas de empresas libres de impuestos para atraer dinero a las áreas deprimidas. Uno de los problemas clave para cualquier economía madura es la forma en que proliferan las normas. Es fácil tolerarlas, y muy difícil revocarlas. ¿El resultado neto? Crecen y crecen, hasta que la economía se hunde en la burocracia. Lo vemos en este país, y más aún en la Unión Europea.

El equipo de Trump en la Casa Blanca ha mostrado una manera de arreglar eso. Por ejemplo, la Administración ha implementado un 40 por ciento menos de leyes que sus dos predecesores en la misma etapa, y 1.579 reglamentos de los años de Obama han sido desechados. Se trata de un logro sustancial, y ya ha fomentado la confianza y el espíritu empresarial.

Hablar y actuar con dureza en la negociación comercial puede abrir los mercados, y eso es bueno

En tercer lugar, un poco de beligerancia en el comercio puede abrir los mercados. Por supuesto, la imposición de aranceles podría resultar un error. Los costes terminan siendo pagados por los consumidores estadounidenses y eso es un perjuicio. Ahora bien, cuando Trump empezó a amenazar con aranceles sobre los coches europeos, los alemanes de repente empezaron a argumentar que el impuesto de la UE de 10 céntimos sobre los vehículos estadounidenses era un poco injusto en comparación con el impuesto estadounidense de 2,5 céntimos sobre las importaciones. Los chinos han comenzado a abrirse a la inversión extranjera. Quién sabe, quizás al final China permita que Netflix y Facebook entren en el país, y la UE reduzca las restricciones sobre los productos estadounidenses. El punto importante es éste. Hablar y actuar con dureza en la negociación comercial puede abrir los mercados, y eso es bueno.

Por último, la independencia del banco central no tiene por qué ser sacrosanta. Trump no tiene gran respeto por la Reserva Federal. Ha atacado públicamente a su presidente, Jerome Powell. Intentó poner a aliados como Stephen Moore y Herman Cain en su junta directiva, aunque finalmente no lo hizo. Los críticos liberales insisten en que la independencia del banco está siendo socavada. Al menos en parte tienen razón. Sin embargo, no puede decirse que los bancos centrales se han cubierto de gloria en las últimas dos décadas. Desde una serie de burbujas de activos hasta la mayor recesión de los tiempos modernos, pasando por un alto endeudamiento de la economía, hay razones perfectamente sensatas para abogar por un mayor control democrático. Los tecnócratas no elegidos en las urnas están bien, pero tienen que ser eficientes, y los banqueros centrales completamente independientes no lo son.

Un primer ministro británico que estuviera dispuesto a recortar y simplificar radicalmente un sistema fiscal asfixiante, que supiera cómo reducir la regulación y aumentarla, que estuviera dispuesto a amenazar con unos pocos aranceles si alguna vez salimos de la UE para asegurarnos de que recibimos un trato justo de nuestros socios comerciales, y que no fuera completamente esclavo de los tecnócratas de Threadneedle Street, bien podría ser capaz de impulsar nuestra tasa de crecimiento. Quién sabe, puede que incluso lleguemos a la tasa de crecimiento superior al 3 por ciento de la América de Trump. ¿Sería tan terrible? En realidad, no. De hecho, en lugar de simplemente protestar, podría valer la pena aprender algunas lecciones del presidente estadounidense esta semana.