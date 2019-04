La última oportunidad para los accionistas de DIA

Todos los stakeholders de Dia han sufrido una gran pérdida, especialmente durante los últimos seis meses, desde el anuncio de relevantes irregularidades contables, derivadas de una mala cultura corporativa y la falta de gobernanza. Ningún accionista ha sufrido una pérdida mayor que LetterOne y, aun así, en febrero acordamos proporcionar liderazgo para tratar de lograr reestablecer la necesaria estabilidad y recuperar el negocio en beneficio de todos los stakeholders: accionistas, trabajadores, proveedores, clientes y prestamistas.

Al asumir un papel de liderazgo, Letter-One está comprometiendo sus recursos al plan de transformación, uno de los más complicados jamás diseñados en el sector del retail de la alimentación. Dia se encuentra actualmente en una situación precaria y no esperamos que nuestro plan de rescate brinde resultados positivos en los dos primeros años, ni siquiera probablemente en un periodo superior. Tampoco se prevé el pago de dividendos en los próximos años.

Hemos trabajado sin descanso para diseñar e implementar un plan de rescate con el objetivo de ofrecer estabilidad y liderazgo. La culminación del plan conduce a la decisión de crítica importancia que los accionistas deben adoptar el día 30 de abril -o aceptar nuestra oferta de 0,67 euros€por acción o no aceptar dicha oferta, corriendo el riesgo, en el caso de que la oferta no llegue a tener un resultado positivo, de que nuestro plan de rescate fracase. Ante este dilema, el Consejo de Administración de Dia ha expresado su opinión favorable a la oferta presentada por LetterOne, considerándola como la mejor alternativa para todos los stakeholders.

En base a la última información publicada por la sociedad, es evidente que Dia es un negocio con demasiado apalancamiento, por lo que requiere una significativa inversión de capital. Al lanzar nuestra opa en febrero, LetterOne tuvo que aceptar dirigir y asumir el elevado riesgo inherente a la estructura de capital con el objetivo de ofrecer una mejor alternativa a los perjudicados accionistas de Dia. Un resultado positivo de la opa potencialmente permitiría salvar el negocio en beneficio de todos los stakeholders -pero conseguirlo no está garantizado, ya que depende de que se cumplan las condiciones a las que la opa está sujeta así como de alcanzar un acuerdo con los bancos acreedores de la sociedad. Hasta el momento no hemos podido alcanzar un acuerdo con los bancos acreedores de la sociedad, algunos de los cuales han estado estudiando las alternativas de una completa reestructuración financiera.

Consideramos que hemos realizado una oferta atractiva de 0,67€euros por acción para todos los accionistas, sujeta a alcanzar el 50% de aceptación. Entendemos que algunos accionistas no crean que esto refleje el valor "normal" del negocio. Sin embargo, es evidente que, si en febrero hubiéramos conocido que las ventas like for like en España iban a ser un 4,4% inferiores en el primer trimestre de 2019 y que iban a ir deteriorando progresivamente, como ha informado recientemente el Consejo de Administración, nuestra oferta habría sido significativamente menor.

En caso de que la opa de LetterOne no tenga un resultado positivo, una de las medidas que podría requerirse es la declaración de concurso de Dia. Esta opinión es coherente con la de diversos analistas financieros, agencias de calificación (credit rating agencies) y con la manifestada por el Consejo de Administración en su informe sobre la oferta. Más allá de la posibilidad de vender las acciones en el mercado, la decisión más razonable económicamente es que los accionistas vendan sus acciones en la opa -ya que 1.000 acciones de Dia reportarían al accionista 670 euros en efectivo, frente a los 0€euros que supondría el posible escenario de la declaración de concurso. De este modo, también se asegura una vía factible para la supervivencia de Dia, sus empleados, proveedores, franquiciados y demás stakeholders. Los accionistas de Dia tienen hasta el 30 de abril para decidir si aceptan nuestra oferta de 0,67€euros por acción o no. Consideramos que el éxito de la opa lanzada por LetterOne es crucial para la supervivencia de Dia, pero también puede suponer la última posibilidad que tienen los accionistas de evitar perder toda su inversión.

Ningún otro accionista de Dia ha invertido tanto, y nadie ha perdido más que LetterOne. Por este motivo, entendemos la incertidumbre a la que se enfrentan ustedes, los accionistas -y la difícil decisión que tienen que adoptar.

Creemos que nuestra opa les ofrece la mejor opción para que todos ustedes puedan recuperar de alguna forma el valor de su inversión.

Yo insto a los accionistas a que vendan sus acciones en la opa en aras del futuro de Dia y de todos los stakeholders de la Sociedad.