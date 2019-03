Cómo adaptar las empresas al Neverexit

Podríamos retrasar nuestra partida un par de semanas. O nueve meses. ¿O dos años? O, por qué no, incluso más tiempo. El Brexit debería haber estado listo este viernes. Incluso se suponía que íbamos a emitir una moneda especial de 50 peniques para celebrar la ocasión. Pero ahora parece que se va a demorar una y otra vez. Se está convirtiendo en un proceso "sin salida", un proceso que tardará mucho más tiempo del previsto en completarse.

Entonces, ¿cómo deben hacer frente a esto las empresas -y los inversores-? Después de todo, lo que las empresas dicen que odian más es la incertidumbre y, sin embargo, eso es precisamente lo que están a punto de conseguir. Para hacer frente a esta situación, las empresas deben seguir diversificándose fuera de la UE, reducir su dependencia de la mano de obra migrante, olvidarse de que el Gobierno hace algo por ellas y establecer relaciones más sólidas con sus socios europeos. Sería mejor para la economía acabar con todo esto de una forma u otra. Pero si eso no va a suceder, las compañías tendrán que encontrar una manera de salir adelante lo mejor que puedan.

El martes iba a ser un gran día. A las once horas de la mañana, o bien pasábamos por encima del precipicio, o bien comenzábamos nuestro primer día de un acuerdo de transición, y quizás incluso revelábamos el primero de las docenas de nuevos y excitantes acuerdos comerciales mundiales. Y lo que es más importante, se suponía que íbamos a celebrar nuestro primer día como antiguos miembros de la UE, y a averiguar a dónde íbamos a ir desde allí. En cambio, resulta que lo más emocionante será el Episodio 15 de Masterchef, el estreno de la nueva versión de Dumbo, y West Brom jugando en Birmingham en un derbi local. Está bien, es cierto que la película Dumbo es bastante emocionante (y espeluznantemente apropiada), pero aun así, y sin faltar el respeto a las rivalidades deportivas en el área de las West Midlands, ninguna de ellas está en la misma liga que terminar con cuatro décadas dentro de la UE.

Ahora no parece que vaya a pasar nada de eso. Nadie sabe en qué punto de nuestro torturado proceso de salida de la Unión nos encontramos. Podríamos salir el 12 de abril. Podríamos conseguir una prórroga hasta justo antes de las elecciones europeas de mayo. Podríamos dejar todo esto en suspenso, mientras tenemos un par de referendos más, o unas elecciones generales, o una contienda por el liderazgo del Partido Conservador, o alguna combinación de los tres que aún no se ha pensado. Una vez que esto esté fuera de lugar, bien podríamos volver a la mesa de debate y renegociar los términos de nuestra salida otra vez. Y eso puede llevar semanas, meses o incluso años.

Mientras tanto, la economía británica estará atrapada en un extraño limbo, la mitad dentro de la UE y la otra mitad fuera. Pregúntele a cualquier jefe de una empresa, especialmente en los sectores manufactureros en los que la pertenencia al Mercado Único y a la Unión Aduanera realmente marca una verdadera diferencia en la forma en que funciona su negocio. Sin duda, preferirían tener claridad de una forma u otra. Muchas cosas malas suceden en el mercado todo el tiempo, y las empresas normalmente pueden hacer frente a ellas una vez que saben lo que son. Los inversores también pueden. Pero la incertidumbre total puede ser paralizante. Aun así, hay una manera de lidiar con eso. ¿Cómo? Aquí hay cuatro buenas ideas para empezar.

En primer lugar, seguir diversificándose fuera de la UE. Las exportaciones británicas al resto del mundo han crecido más rápido que las de la Europa continental durante años. El porcentaje de nuestras exportaciones a la UE ha caído del 54% en 2000 al 43% en 2016, lo que supone un descenso espectacular, considerando que los flujos comerciales suelen moverse a un ritmo glacial. Estados Unidos es el mayor comprador de nuestras exportaciones de servicios, cuatro veces más que el siguiente país en la clasificación. Suiza, Arabia Saudí y Japón se encuentran también entre los diez primeros destinos. Ninguno de ellos está en la UE. La única respuesta racional al estancamiento es que las empresas británicas aceleren ese proceso. Después de todo, ¿por qué poner un gran esfuerzo en asegurar nuevas ventas en España o Italia, con la amenaza de que la interrupción de la producción siga pendiente de cada acuerdo? Los mismos pedidos en Canadá o la India serán igual de lucrativos, y no van a ser arrojados de repente al caos por el último giro en la saga de Brexit.

En segundo lugar, reducir la dependencia de la mano de obra inmigrante. La economía del Reino Unido se ha enganchado a un suministro interminable de trabajadores baratos y entusiastas, principalmente de Europa Central y Oriental. Los cafés, los restaurantes y las residencias de ancianos tendrán dificultades para arreglárselas sin esas personas. En este momento, no hay forma de saber cuáles serán las reglas. ¿Quizás aceptemos la libertad de movimiento como parte de un acuerdo estilo Noruega-Plus? Tal vez nos quedemos completamente, o nos vayamos y subamos el puente levadizo. Es una suposición, pero es cierto que menos personas querrán venir en medio de la incertidumbre -ya lo estamos viendo- y es probable que haya menos inmigración en el futuro. Una vez más, la única respuesta sensata es utilizar la automatización tanto como sea posible, y volver a reestructurar la plantilla para que necesite el menor número de personas posible. Esa es la única manera de minimizar los daños.

Después, olvídense de conseguir algo del Gobierno. Hay muchas cuestiones económicas importantes que deberíamos estar discutiendo. ¿Hasta qué punto deberíamos adoptar las nuevas tecnologías, como los coches sin conductor y la inteligencia artificial? ¿Cómo mejorar la productividad y reequilibrar el crecimiento entre las regiones? ¿Hasta dónde debemos reducir los impuestos y cuánto más debe gastar el Estado cuando termine la austeridad? Cualquiera podría añadir otra docena de cuestiones cruciales a la lista. Pero la triste verdad es que el Parlamento estará demasiado distraído para prestar atención a cualquier otra cosa que no sea Brexit. Si algo necesita alguna reforma, olvídese.

Por último, construya relaciones sólidas en Europa. Aunque no crezca muy rápidamente, Europa sigue siendo un mercado enorme, y está justo en nuestra puerta. Sería una locura si nuestra salida caótica significara que las empresas la ignoraran. Tanto si los socios europeos son proveedores como clientes, la clave en los próximos dos años será crear los vínculos más estrechos posibles. Cuanto más fuerte sea la relación, menos fácilmente se interrumpirá.

Sería mejor para la economía que el Brexit se resolviera de una forma u otra. Un retraso de dos años será probablemente aún peor para la economía de lo que habría sido un Brexit duro. Pero el sistema político no parece capaz de eso. Y sin embargo, a pesar de ello, en realidad muchas economías están de acuerdo con sistemas políticos completamente paralizados. Bélgica ha logrado un récord de 589 días sin nadie en el poder -y parece que no lo tiene en este momento, por si no se ha dado cuenta - y se las está arreglando. Estados Unidos cierra regularmente su Administración, y la economía parece funcionar bien. Reino Unido debería ser lo suficientemente robusto como para avanzar sin un Gobierno. Pero las empresas tienen que adaptarse a ello, y cuanto antes se acostumbren a un Neverexit, mejor.