Por qué resurge ahora el populismo económico

Un impuesto sobre el patrimonio diseñado para obligar a los ultra millonarios a pagar mucho más al Estado. Un tipo máximo de ese impuesto del 70 por ciento. Un salario mínimo más alto, la nacionalización de industrias clave y la abolición de los coches de combustible fósil para proteger el medio ambiente.

¿Las últimas divagaciones salvajes de quien se llamaba en 2015 el ministro de Economía en la sombra, John McDonnell? Fácilmente podrían serlo. Pero, de hecho, todas esas son políticas extraídas de los movimientos políticos de otros grandes países del G-7, y que bien podrían aplicarse en los próximos años.

Esto apunta a una tendencia preocupante, tanto para las empresas como para los inversores, a la que hasta ahora no han prestado suficiente atención. Corbynomics se está globalizando. Cuando la extrema izquierda tomó el control del Partido Laborista, fue posible descartar su irritable mezcla de control estatal e impuestos punitivos de los años setenta como un fenómeno puramente británico, sin ningún atractivo real duradero. Ahora resulta que fue solo el comienzo de una tendencia mundial. Desde los Estados Unidos hasta Alemania y Francia, los planes de la extrema izquierda para derrocar el orden económico existente están en auge, y ese es un reto mucho mayor para las empresas, al que tendrá que dar respuesta.

Bernie Sanders ha propuesto una mezcla similar de control estatal e impuestos más altos, pero ahora está siendo superado por rivales mucho más radicales

El desempeño errático de Donald Trump como presidente atrae la mayor parte de la cobertura diaria, pero en la izquierda la política estadounidense está cambiando con la misma rapidez. Durante el fin de semana, la senadora Elizabeth Warren, una de las principales contendientes al congreso presidencial demócrata de 2020, presentó planes para un impuesto a la riqueza sobre lo que ella denomina los "ultra millonarios". ¿Cómo funcionaría eso? Cualquiera con un valor neto de entre 50 millones y 1.000 millones pagaría un 2 por ciento de ese capital en impuestos adicionales cada año, y para cualquiera con más de 1.000 millones la tasa subiría al 3 por ciento.

Probablemente está preocupada por ser eclipsada por la creciente estrella de la política estadounidense, la joven congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que ha atraído mucho apoyo a su propuesta de tasa máxima de impuestos del 70 por ciento. Mientras tanto, Bernie Sanders, el perenne campeón de la izquierda estadounidense, ha propuesto una mezcla similar de control estatal e impuestos más altos, pero ahora está siendo superado por rivales mucho más radicales. Los pronegocios, los liberales Clintons que dominaron la política demócrata durante una generación, ahora están dando paso a algo mucho más izquierdista. A este ritmo, Estados Unidos pronto hará que Francia parezca un paraíso neoliberal y de libre mercado.

Pero no es solo Estados Unidos. Echa un vistazo a algunos otros países alrededor del mundo. En Alemania, los socialdemócratas han colapsado en las urnas y los dos principales partidos en la oposición son los Verdes, con un 20 por ciento en las urnas, y el Partido de Izquierda, herederos de los comunistas de Alemania Oriental, con algo más del 10 por ciento. Si la coalición de Angela Merkel se desmorona, lo cual es poco probable, los Verdes po-drían dirigir un nuevo Gobierno y convertirse en el primer partido ambientalista en gobernar un país importante. Al otro lado de la frontera, en Francia, los chalecos amarillos hacen campaña política con su extraña mezcla de ideas de extrema izquierda y extrema derecha. Al mismo tiempo, La France Insoumise, la izquierda dura de Jean Luc Melachon, ha suplantado al Partido Socialista más moderado con una serie de políticas que hacen que Momentum, el partido que llaman el Podemos británico, parezca afín a los centristas de Tony Blair. También ocurre en otros países. En Portugal, el primer ministro António Costa gobierna con el apoyo del Bloque de Izquierda, los Verdes y los Comunistas, mientras que en Italia el Movimiento 5 Estrellas está en un Gobierno de coalición que impulsa lo que antes eran ideas de la extrema izquierda, como un ingreso básico universal. En casi todos los grandes países desarrollados, el tradicional centroizquierda está dando paso a algo mucho más extremo.

Cuando Jeremy Corbyn tomó el control del Partido Laborista tras las elecciones de 2015, fue fácil imaginar que su victoria fue solo un extraño retroceso a la década de 1970. Parecía tanto una reacción a Tony Blair como cualquier otra cosa, y parecía probable que los moderados recuperaran el control con bastante rapidez. Eso ya no parece que se posible. Su elección es parte de una tendencia global, y una que no va a desaparecer pronto.

De hecho, la izquierda radical está resurgiendo globalmente. Hay muchas razones para ello.

Muchos veinteañeros simplemente no saben cómo era el socialismo en la práctica, aunque el colapso de la economía y la sociedad venezolanas les está dando un recordatorio útil. Una encuesta encontró que un extraordinario 61 por ciento de estadounidenses entre 18 y 24 años tenía una asociación positiva con la palabra "socialismo" (venciendo al "capitalismo" en 58 puntos), y el 39 por ciento de los estadounidenses ven con simpatía esa ideología. Además, los salarios reales se han estancado, los precios de la propiedad en muchos países han dificultado la compra de la primera vivienda por parte de los jóvenes y, si bien la economía de los gigantes puede haber creado muchas oportunidades y riqueza, también ha hecho que el trabajo sea mucho más precario. Hay mucha infelicidad con el sistema existente.

El regreso a la mezcla de control estatal y castigo con impuestos de los años 70 es ahora global, y eso es mucho más amenazador

Lo que podríamos llamar Corbyn-omics pueden ser simplistas, ingenuas y nostálgicas, pero cada vez son más frecuentes. Sus dos políticas clave son impuestos mucho más altos sobre los ricos, así como sobre las empresas, aunque son los dos tipos de contribuyentes que más fácilmente pueden eludirlos, y una participación mucho mayor del Estado en la economía, ya sea a través de la nacionalización directa o, más a menudo, legislando para alguna forma de control de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas privadas. No es probable que funcione mejor ahora que en el pasado. Pero eso no significa que no vaya a ser puesto en práctica. Los líderes políticos radicales toman prestadas políticas, técnicas de campaña y retóricas unos de otros. Si la propuesta de tipo fiscal máxima del 70 por ciento gana mucha más fuerza en Estados Unidos, no se sorprenda si ve que los políticos europeos empiezan a tomarla prestada -tal como la izquierda del partido demócrata ha recogido ideas para los impuestos sobre la riqueza de este lado del Atlántico.

Muchas empresas dicen que su verdadera preocupación en los próximos años no es que Reino Unido abandone la Unión Europea, ni siquiera sin un acuerdo, sino la elección de un Gobierno dirigido por Corbyn. Pero en realidad, no deberían preocuparse por el líder laborista. El regreso a la mezcla de control estatal y castigo con impuestos de los años 70 es ahora global, y eso es mucho más amenazador. Para Reino Unido, el único consuelo es que un Gobierno dirigido por Corbyn-McDonnell, si eso es con lo que acabamos después de las próximas elecciones, no parecerá especialmente extremo en comparación con el resto del mundo. De hecho, puede convertirse, irónicamente, en un refugio seguro en comparación con la América de Alexandria Ocasio-Cortez, la Francia de Jean-Luc Melachon, o incluso una Alemania dirigida por los Verdes. Pero eso es agarrarse a un clavo ardiendo. En realidad, la mayor parte del mundo desarrollado está cayendo cada vez más en una economía radical en cuanto a su signo político, lo que significa que la década de 2020 puede ser la más turbulenta para las empresas y los inversores desde la sombría década de 1970.