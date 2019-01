Manuela Carmena ha sido toda su vida muy ocurrente, aparte de una militante buenista. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que cree que todo el mundo es bueno, y si aparecía en su horizonte judicial alguien que había sido capaz de asesinar, eso era sólo un descarrío y que con una buena política de reinserción volvería el delincuente al camino de la virtud.

Los compañeros de la Judicatura motejaban muchas de sus propuestas más imaginativas como "manueladas", pero es que una vez que llegó a la Alcaldía las "manueladas" siguieron. Para mostrarlo valgan algunos ejemplos.

Prometió regularizar inmigrantes (Refugees welcome) si se comprometían a trabajar en obras municipales (¿gratis?). En otro momento propuso un sistema de participación política imaginativo: pondría por todo Madrid unos receptáculos donde se votaría SÍ o NO a las propuestas que Ahora Madrid quisiera plantearle a la ciudadanía, pero no se votaría con papeletas sino con colillas. También propuso varios trabajos voluntarios, por ejemplo a los universitarios como barrenderos ocasionales o crear cooperativas de madres para limpiar los colegios. No sabemos si es casualidad, pero todas esas propuestas consistían en trabajar gratis para el Ayuntamiento.

Ninguna de estas ocurrencias se ha llevado a la práctica, pero al inicio de este año electoral montó una "plataforma" bajo el nombre de Más Madrid. El cofundador de Podemos, Íñigo Errejón, se ha unido a esa iniciativa y acaba de abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados para liderar Más Madrid en la Comunidad Autónoma.

La espantada de Errejón se entiende fácilmente porque este amigo de Pablo Iglesias no ha recibido de este último más que desprecios, marginación y malos modos. La última faena ha consistido en pretender imponerle la lista electoral con la cual concurrir a las elecciones autonómicas del próximo mayo. Lo que ya se entiende menos es que la alcaldesa le haya facilitado la huida, dándole así a Pablo Iglesias un navajazo por la espalda del cual hay dudas de que el líder de Podemos se pueda recuperar. Para más inri, Iglesias acaba de informar de que Podemos no presentará candidatura al Ayuntamiento de Madrid pero sí a la Comunidad de Madrid.

¿Cómo es posible que a la colaboradora imprescindible en la "traición" de Errejón se le respete como lista que sí representa a Podemos en el Ayuntamiento y la de Errejón no?

Iglesias ha explicado esta incoherencia diciendo que "Errejón no es Manuela". No creo que haya tenido que recurrir a ningún análisis genético para llegar a tan elemental conclusión.

La primera estocada ya la recibió Podemos hace meses de manos de la alcaldesa (seis concejales podemitas abandonaron a Iglesias y estarán en la lista de Más Madrid). También es cierto que Carmena ha tenido que aguantar los últimos años a unos cuantos concejales impresentables que ella llevó en su lista y es lógico que no esté dispuesta a seguir aguantándolos, pero de ahí a lo que ha hecho apoyando a Errejón hay un gran paso. Me lo dijo un amigo común hace bastantes años: "Es tan buena, tan buena que no puede ser peor".