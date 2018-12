La prueba de fuego que afronta el sector tecnológico en 2019

Ochenta mil millones de dólares? ¿100.000 millones? ¿120.000 millones? Todavía no sabemos qué valor atribuirán los gurús de Morgan Stanley a la aplicación de transporte compartido Uber cuando lance su OPV a principios del año que viene. Pero sabemos que será grande, con al menos siete ceros al final, y posiblemente ocho. Una valoración de ese tamaño siempre va a ser una prueba para el mercado. Es mucho dinero para recaudar en un negocio que, si bien puede tener un vasto alcance global, todavía tiene mucho que demostrar. Por eso estamos ante una prueba para el mercado más exigente de lo habitual.

De hecho, no es exagerado argumentar que será crucial para el desarrollo en 2019 de los inversores. Si es un gran éxito, el auge tecnológico y el mercado alcista que puede propiciar recibirán un nuevo impulso, y podemos esperar que casi todos los índices del mundo suban. Si es un fracaso, entonces los precios de los activos caerán en todas partes, y posiblemente de for-ma muy acusada. Si va a utilizar los servicios de Uber en esta Nochevieja, fíjese en el precio y en la calidad del servicio. Toda su cartera de activos podría estar condicionada en los próximos meses por el éxito de esta compañía. Aquí está el porqué.

Ya sabemos que 2019 va a traer algunas salidas a bolsa de empresas de tecnología importantes. Se espera que Lyft, el segundo actor más importante en su mercado, llegue al mercado con un valor de entre 15.000 millones y 20.000 millones de dólares. Se espera que la aplicación para compartir y alquilar viviendas Airbnb esté valorada en unos 30.000 millones de dólares cuando finalmente cotice sus acciones. Pero es Uber el que será realmente grande. Durante el último año, los inversores han estado atribuyendo a la empresa un valor de 70.000 millones de dólares o más. Todo el mundo va a querer obtener un beneficio de eso, lo que significa que la oferta pública inicial tendrá que llegar aún más alto. ¿El resultado? Las previsiones ya se mueven en el entorno de los 120.000 millones de dólares, o posiblemente más.

Es una suma de dinero extraordinaria para una empresa que solo tiene nueve años. Si estuviera en la lista del FTSE, llegaría directamente al número cuatro, ligeramente por detrás de BP, pero por delante de AstraZeneca y GlazoSmithKline. Por otra parte, Uber es un negocio extraordinario. Tiene dos millones de conductores, haciendo 15 millones de viajes al día en ciudades de todo el mundo. Se ha convertido en uno de los pocos negocios con una marca tan reconocible que ha devenido un verbo en sí mismo -la gente ahora se uberiza para ir de un lugar a otro, de la misma manera que googlean en Internet para localizar información (en la economía de hace décadas, solo la marca de aspiradores Hoover logró crear un fenómeno lingüístico similar). En una de las industrias más grandes y básicas del mundo -el transporte de personas de un lugar a otro- se ha convertido en un actor dominante en un espacio de tiempo muy corto. Se trata de un logro sustancial y claramente tiene mucho valor. ¿Pero 120.000 de dólares? En realidad, Uber se está convirtiendo en un punto de referencia clave para saber si la nueva y enorme economía de aplicaciones tiene alguna sustancia real, o si se trata simplemente de pura fachada y especulación. Por un lado, se trata claramente de un concepto de gran éxito, con millones de usuarios en todo el mundo y un enorme potencial de crecimiento. Un mercado de taxis que en la mayoría de las ciudades estaba sobreregulado y sobreprotegido, y como resultado resultaba demasiado caro, estaba listo para ser cuestionado. Pero cambiando la forma en que opera, Uber ha recortado los costes de transporte y ha creado un nuevo mercado enorme, de forma muy similar a como lo hicieron las aerolíneas de bajo coste cuando irrumpieron en el mercado de las aerolíneas. Ha utilizado la tecnología de los teléfonos inteligentes para crear nuevos productos, como UberPool, donde los viajes compartidos reducen aún más la neesidad del coste y hacen que un taxi compita con el transporte público. A medida que se desarrollan los coches autónomos, y Uber ha ido avanzando en el desarrollo de esa tecnología, el dominio de las redes necesarias para conectar a las personas, los vehículos y los viajes la colocan en la posición perfecta para dominar también esa industria. Podría no solo revolucionar el negocio de los taxis, sino toda la industria automotriz. Y eso es antes de entrar en divisiones como Uber Eats, que compite en la entrega de alimentos, y Uber Freight, que se enfrenta a la enorme industria del transporte por carretera. Se junta todo esto, y no es difícil de entender por qué esta es una empresa que entusiasma a la gente.

A pesar del éxito de Uber, su caótica gestión hace que invertir en ella sea un salto al vacío

Ahora bien, frente a ello, se puede aducir que su gestión es caótica y es posible que nunca sea capaz de obtener un beneficio adecuado. Su cofundador, Travis Kalanick, se ha visto envuelto en una serie de escándalos y tuvo que ser reemplazado por la mucho más sobria y responsable Dara Khosrowshahi. Todas las empresas de rápido crecimiento pueden estar un poco desorganizadas, pero Uber lo está por todas partes. Más grave es la cuestión de si alguna vez realmente gana dinero. Uber se ha abierto camino a través de más de 20.000 millones de dólares del dinero de sus patrocinadores, pero a pesar de que ha logrado reducir sus pérdidas, aún no ha logrado obtener beneficios. La industria de las aplicaciones para taxis es ferozmente competitiva, con muy pocas barreras de entrada, y Uber tiene que descontar constantemente los precios, o igualar las ofertas únicas de sus rivales, para mantenerse en el juego. Sus datos y experiencia pueden valer algo, pero quizás no tanto como piensan los expertos más alcistas de la bolsa.

En realidad, invertir en Uber es un salto al vacío. Es necesario creer que la economía de las aplicaciones tiene sustancia real, y que las marcas de teléfonos inteligentes y los datos tienen suficiente valor para derribar industrias enteras. Si esa fe está ahí, entonces el mercado alcista liderado por la tecnología claramente tiene un largo camino por recorrer. Hay muchos otros negocios basados en aplicaciones que pueden llegar al mercado. Pero si esa fe no está ahí, y si los inversores deciden que es un valor no rentable y de gasto libre que está a punto de competir, entonces el mercado está en grandes problemas. La tecnología ha sido el motor de los últimos años. La salida a bolsa de Uber será la prueba clave de si ese mercado sigue en pie y, de no ser así, se llevará consigo todos los índices bursátiles.