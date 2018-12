El 'Brexit' tiene una Juana de Arco

La primera ministra vuelve a Bruselas para intentar mejorar el acuerdo pactado con la UE el pasado 25 de noviembre. Sabiendo que la Cámara de los Comunes no iba a votar a favor, decidió cancelar la votación que podría retrasarse hasta el 21 de enero.

Cabe la posibilidad de que la división entre los tories que quieren destituirla, la oposición que está buscando la fórmula para realizar una moción de censura y los que ven la solución en un segundo referéndum, permitan a May conservar su puesto para pelear por el acuerdo. Pero si no fuera así, esto es lo que nos podemos esperar.

"Finalmente no se convocarán nuevas elecciones pero no nos equivoquemos, May sigue sin el apoyo suficiente para el Brexit"

En primer lugar, que Bruselas mantenga su posición por el "único acuerdo posible", en los términos generales del mismo, realizando pequeños ajustes "estéticos" para conseguir el voto positivo en la Cámara de los Comunes. Si esto sucediera, debería tener de nuevo el consenso de los 27 y, además, el propio Parlamento británico tendría que modificar algunos aspectos legislativos de su normativa.

Brexit duro, sin acuerdo con la UE. Por no conseguir un acuerdo respecto a la frontera con Irlanda (República de Irlanda e Irlanda del Norte). May no acepta el acuerdo, dejaría su cargo vía moción de censura o por iniciativa propia.

"Sería poco creíble que la "Juana de Arco" del Brexit apoyase un nuevo referéndum"

Fin de la primera ministra. Con la última actualidad, Theresa May ha sobrevivido a la moción de censura que los conservadores euroescépticos tenían la intención de ganar. La primera ministra ha conseguido los apoyos necesarios para seguir luchando por el Brexit pactado, tras haber confirmado que no se presentará a las próximas elecciones previstas para 2022. Así, el partido se ha posicionado por mantener el apoyo para no perder fuerza en las negociaciones ni en las siguientes elecciones. Finalmente no se convocarán nuevas elecciones pero no nos equivoquemos, May sigue sin el apoyo suficiente para el Brexit. De hecho no hay prevista nueva fecha para la votación, después de suspender la votación el pasado martes. La principal ventaja de la primera ministra, su única ventaja, es su sacrificio político para lograr sus objetivos.

Segundo referéndum. La opción menos probable, ya que restaría el poder que ahora tiene May de cara al Brexit, y aunque le quede poco, según sus palabras, se llevará a cabo sí o sí. Sería poco creíble que la "Juana de Arco" del Brexit apoyase un nuevo referéndum. De ser así, en cualquier caso deberá pedir una ampliación del Artículo 50 del Tratado de Lisboa (es decir, del Brexit), de al menos cinco meses para realizar la nueva consulta popular.