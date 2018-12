Déficit del 1,8 o el 1,3%: ¿Qué más le da?

Por segunda vez, el Gobierno presenta el déficit 1,8% del PIB para 2109 para que se lo aprueben las cámaras. Ya se lo rechazó el Congreso en julio. Tampoco lo tiene fácil ahora. Pero no le importa. Lo hace porque es un trámite necesario para aprobar los presupuestos para 2019, que el Presidente Sánchez anunció que presentará en enero rectificando decisiones anteriores.

Si con los votos independentistas los diputados aprueban ese déficit, será la primera señal de que es posible que le aprueben los presupuestos al Gobierno. Para ello necesita los votos de ERC y PDeCat, que hasta ahora son renuentes a hacerlo. Pero el resultado de las elecciones andaluzas les ha metido el miedo en el cuerpo a todos los que votaron en la moción de censura contra Rajoy a favor de Sánchez; con la excepción del PNV que va a lo suyo esté quien esté en Moncloa. Pedro Sánchez lo sabe y les presiona. Su mensaje a sus aliados independentistas es: "con este Gobierno en Moncloa la política de apaciguamiento, indulto posible incluido, tiene ciertas probabilidades; sin él ¡a saber! ¿Un nuevo 155, ahora de verdad?"

Si no le aprueban el déficit del 1,8% debería prorrogar los presupuestos de Rajoy, que tienen el 1,3% del déficit ¿Grave? Financieramente es malo para las autonomías más endeudadas, como la catalana. Pero no para Sánchez; se evitaría defender unos presupuestos discutidos por la Comisión Europea. También podría echar la culpa a las restricciones presupuestarias de la falta de recursos para resolver problemas sociales. Culpas que procuraría hacer recaer en los que no le apoyaron.

Además, los presupuestos son eso: pre-supuestos. La ejecución posterior, aunque condicionada, puede ser diferente. De hecho siempre es diferente. Por lo tanto no hay que engañarse. Al Gobierno Sánchez no le importa la estabilidad presupuestaria. Lo que le importa es si sus jugadas políticas le sirven para mantenerse en Moncloa. El 1,8% del PIB o el 1,3% ¿qué más le da? Con los presupuestos aprobados tiene asegurada su estancia en el poder hasta 2020. Sin ellos es cuestión de aguante, pero tampoco necesita disolver las cámaras antes; Rajoy (con Ciudadanos y el PNV) le dejó el trabajo hecho si prorroga los presupuestos de 2018. En ambos casos puede maniobrar y ganar tiempo en espera de las condiciones favorables para sus intereses y convocar elecciones. Lo único que no tiene en cuenta el Gobierno es que muchos votantes ni entienden, ni les importa eso del déficit. Lo que ahora más les importa es algo sencillo y, a la vez, profundo. Creo que Sánchez se lo debería preguntar al CIS; aunque no sé si debería fiarse de Tezanos, su cocina no parece muy acertada a fuer de partidista. Yo se lo diría sin cocina ni encuesta. Se resume en una sola palabra: España.