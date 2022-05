Se habla de la muerte de Podemos que prevé Garzón, de Pegasus y la OTAN y de Marruecos

Garzón da por muerta a la marca Unidas Podemos

Es conocido el interés de Alberto Garzón por unirse al proyecto político que la vicepresidenta Yolanda Díaz prepara. También se sabe que la relación del ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida con las otras líderes de Unidas Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, no atraviesa por su mejor momento. Pero lo que hasta ahora se desconocía eran las razones que habían llevado a Garzón a tomar la decisión de dar carpetazo a Podemos y aliarse con el futuro "frente amplio" de Díaz. Por lo que se comenta en IU, la clave de todo está en que Garzón considera que "la formación morada está muerta como partido político". Todo indica que los malos resultados cosechados por Podemos en las últimas autonómicas celebradas en el País Vasco, Galicia, Cataluña, Madrid y Castilla y León han colmado el vaso de la paciencia de Garzón, que prevé otro importante descalabro morado en los próximos comicios andaluces. "La cúpula considera que la marca Podemos ya no es un plus para IU y que aún no ha desaparecido por el valor añadido que aporta Díaz", desvelan fuentes cercanas a la formación comunista. Ante esta situación, se dice que Garzón está metiendo prisa a la vicepresidenta del Gobierno para que defina una propuesta política que algunos ven ya como "la tabla de salvación para que IU no se hunda con Podemos".

Pegasus 'planea' sobre la cumbre de la OTAN

La cumbre de la OTAN que se celebrará en Madrid en junio es básica tanto para la propia organización como para Pedro Sánchez. No en vano el presidente busca con el encuentro mejorar su imagen internacional y promover un nuevo acercamiento con Joe Biden. El CNI es uno de los organismos que velará por la seguridad de los líderes mundiales durante la cumbre así como por evitar las filtraciones de datos e información sensible. En este contexto, fuentes diplomáticas aseguran que existe preocupación entre las potencias de Occidente por la debilidad que en el CNI ha provocado el caso de espionaje con el software Pegasus. Dicen que las embajadas españolas están trabajando a contrarreloj para tranquilizar a los mandatarios.

Marruecos, la nueva meca del automóvil

La guerra en Ucrania está llevando a algunos fabricantes de componentes de automoción instalados en el país a plantearse el traslado de las plantas a otros territorios. En el sector se dice que Marruecos es la opción que ya barajan las empresas para seguir con la producción.