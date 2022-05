Se habla de despilfarro en la Mesa del Parlament, de la encuesta de RTVE y del turismo

El despilfarro de la Mesa del 'Parlament'

Los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña realizaron el pasado año 463 viajes en coche oficial. Una cantidad importante que adquiere aún mayor relevancia al conocerse que los diputados cobran dietas por desplazamiento. En concreto, los componentes del órgano de gobierno de la Cámara catalana reciben una cantidad que oscila entre 1.414 y 1.839 euros al mes por este concepto. Como era previsible, la polémica tras conocerse los datos ha estado servida en las redes sociales y en el propio Parlament. Muchos se preguntan a qué viene el despilfarro en la Mesa presidida por Laura Borràs y por qué no se eliminan las dietas por desplazamiento cuando sus señorías disponen de vehículos oficiales para cubrir sus compromisos. "El órgano se comprometió a finales de 2021 a renunciar a los complementos. De hecho, Borràs ya no cobra dietas. Pero incomprensiblemente la reforma no se ha implementado", se quejan desde un partido de la oposición. "Quizá es que algunos miembros se lo han pensado mejor y quieren seguir cobrando", añaden las mismas fuentes.

RTVE, sin respuestas a su desplome de audiencia

RTVE ha licitado un contrato para conocer la opinión de los ciudadanos sobre los programas que emite. Esta decisión adoptada por el ente presidido por José Manuel Pérez Tornero llega en un momento en el que la televisión pública está en mínimos históricos de audiencia. "Los responsables no saben qué hacer para detener la sangría de telespectadores", indican en el seno de la corporación, donde dudan mucho de que una encuesta a la población sea capaz de solucionar todos los problemas de la parrilla. "RTVE parece ajena al gran cambio que se está produciendo en el mercado audiovisual y su programación sigue anclada en el pasado. A ello se suma el uso partidista que el Gobierno hace de la televisión pública", añaden en RTVE.

El dato que más preocupa al sector turístico

Las perspectivas para el turismo español respecto a la temporada estival, la más importante, son positivas. Pero desde el sector cuentan que existe un dato que les mantiene preocupados, ya que pone en duda todas las expectativas. Se trata del bajo nivel que hasta ahora muestran las reservas realizadas por los viajeros alemanes para los próximos meses. "Son mucho menores que antes de la pandemia". Según las empresas esto supone un gran problema, ya que son los turistas que más gastan en nuestro país.