Se habla de las facturas de Puigdemont, el 'chollo' de Podemos y el 'karaoke' de Andrea Levy

Puigdemont factura su 'Govern' imaginario

Que Carles Puigdemont vive en una realidad paralela les quedó claro incluso a los que aún le daban algo de rédito cuando se sacó de la manga un Consell de la República Catalana con todas las ínfulas y boato de un Govern paralelo. Pero sin ninguna de sus responsabilidades, ya que hablamos de un país imaginario. Eso sí, lo que no son ficticios son sus gastos, que Puigdemont no tiene reparo en pasar a la Generalitat del mundo real. Lo hace a través de la Oficina del Expresidente. Este órgano atiende las necesidades de los que ocuparon la más alta responsabilidad en la autonomía. Aunque Puigdemont, que ya es eurodiputado, no cobre sueldo alguno, sí recibe compensación por su actividades, por lo que debe detallarlas. Y en esta memoria ha incluido todas en las que ha defendido la independencia, desde los mítines en Cerdeña, a entrevistas en medios controlados por Vladimir Putin. Y, por supuesto, aparecen los actos de presentación de su Consell. Lo cual no deja de ser curioso, pues la entidad se financia con donaciones privadas.

El 'chollo' de ser asesor de Igualdad con Montero

El Ministerio de Igualdad se gasta casi medio millón de euros en asesores, una cifra que, según cuentan, se ha incrementado un 27% en el último año. Y la razón no es la lucha contra la discriminación, sino el rescate de los cargos de Podemos de Madrid, algunos de ellos imputados e incluso condenados por la Justicia. Es el caso de Celia Mayer (más de 62.000 euros al año) y Carlos Sánchez Mato (más de 53.000), ambos acusados de malversación y prevaricación por el caso Open de Tenis. Sin olvidar a Isa Serra, que pese a estar inhabilitada compatibiliza su cargo como portavoz nacional de Podemos con un sueldo de asesora de Irene Montero de más de 53.000 euros. En la oposición no dan crédito ni al "chollo" ni a la "impunidad mediática" de la que disfrutan.

El 'karaoke' de Andrea Levy en redes sociales

Andrea Levy es una de las figuras del PP más activas en redes sociales sobre todo desde que es concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Aunque nunca rehuye las polémicas, las publicaciones con las que más llama la atención no son en las que habla de política y de la actividad del PP, sino en las que se centra en sus competencias. Últimamente anima sus seguidores a compartir con ella sus canciones favoritas en Spotify, y la iniciativa ha tenido éxito. De hecho, ya acumula 13 listas de reproducción. Todo un karaoke para desconectar por un rato de la dura actualidad política.