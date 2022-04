Irresponsable postura salarial

El pacto salarial se ve bloqueado por la insistencia de los sindicatos en aumentar el peso de las cláusulas de revisión salarial en los convenios

El pacto salarial se ve bloqueado por la insistencia de los sindicatos en aumentar el peso de las cláusulas de revisión salarial en los convenios. Las centrales argumentan que estas figuras, que ya alcanzan al 28,7% de los trabajadores cubiertos por acuerdos de negociación colectiva, deben aumentar su presencia para compensar la pérdida de poder adquisitivo. No es difícil ver que su objetivo es recuperar el nivel que poseían durante la crisis financiera, cuando llegaron al 80% de los asalariados. Pero tal y como han advertido muchos organismos públicos y privados, empezando por el Banco de España, dichas salvaguardias no hicieron sino introducir una rigidez tal en la negociación salarial que provocó que, en los momentos de mayor destrucción de empleo de la crisis financiera iniciada en 2008, los sueldos siguieran subiendo muy por encima del IPC. Entonces, patronal y sindicatos lograron revertir la situación con una serie de acuerdos de moderación salarial con el objeto de salvar empresas y puestos de trabajo. Y lo hicieron reduciendo las cláusulas de salvaguardia. En un contexto de freno de la economía e inflación récord como el actual, lo lógico sería reeditar esos pactos. Pero UGT y CCOO no están en ese escenario, sino en el de la demagogia alentada por un Gobierno que, ante la parálisis de su "pacto de rentas", opta cada vez más por el intervencionismo. Así se ha visto en el caso del alquiler, carburantes, SMI o en la prohibición de despedir que rompe su propio acuerdo con los interlocutores sociales sobre la reforma laboral. Los sindicatos defienden así una postura irresponsable en materia de salarios que destruirá empresas y empleos y propiciará un incremento aún mayor del IPC.