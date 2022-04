Se habla de la idea 'saludable' de Garzón, los horarios de Nuñez Feijóo y la inquietud de los bares

El ocio "saludable" y sedentario de Garzón

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, siempre se ha presentado como el paladín de los hábitos saludables. Desde perseguir el consumo de carne a los anuncios de bebidas azucaradas, muchas de sus propuestas se han presentado como una forma de luchar contra la obesidad ciudadana, especialmente entre los niños. Por ello ha llamado la atención su concepto de "ocio responsable y saludable": los juegos de mesa. Garzón acudió hace unas semanas a la Feria InterOcio 2022 para anunciar su compromiso a "dar apoyo" a esta industria para que, dentro de una década, España pueda ser "un país líder en la creación y desarrollo" de estos productos. Tal cual. Como era previsible, los reproches al ministro por promover el "sendentarismo" no han tardado. Y han provocado un encendido debate en redes sociales, entre los que defienden que sí son más sanos que "los videojuegos y los botellones" y los que objetan que pasarse horas sentadas no es bueno para nadie. Tampoco ha faltado quien pregunta si el Póquer cuenta como juego de mesa.

El nuevo y frenético PP de Núñez Feijóo

El nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado un contundente mensaje a su equipo: hay que trabajar las 24 horas del día, los siete días a la semana. Aunque la instrucción la ha compartido con su Comité Ejecutivo, ha corrido como la pólvora entre los trabajadores de las plantas no tan nobles de Génova, que se temen que la cosa también vaya por ellos. "Así no hay quien concilie", bromea algún trabajador. Aunque más allá de la literalidad, o no, de las palabras de su nuevo líder, lo que se respira en la sede es un fuerte impulso al ritmo de actividad en los primeros días de esta nueva etapa, que no pocos califican de "frenético".

La inflación dispara la inquietud de los bares

El alto IPC ha obligado a muchos bares y restaurantes a subir precios, pero también está reduciendo el número de clientes. La pérdida de poder adquisitivo de los consumidores y la incertidumbre sobre la evolución de la economía amenazan con ensombrecer el arranque de la primavera. Y, con ella, la largamente postergada reactivación del sector. La prueba de fuego está en la Semana Santa, para la que, de momento, las previsiones son buenas. Pero en un momento en el que, según datos de la patronal de la hostelería, ocho de cada diez establecimientos notan ya una caída negocio, la incertidumbre vuelve a imponerse sobre el tímido optimismo de los empresarios.