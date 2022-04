Se habla de las giras de Díaz, el blindaje a Colau y el alejamiento del PP de los caladeros de C's

Las giras latinas de Díaz encienden Podemos

Yolanda Díaz anunció hace unas semanas que paralizaba el "proceso de escucha" que pensaba iniciar este mes de abril con una gira por España debido a la guerra de Ucrania. Pera la gravedad de esta situación no le impidió viajar a Brasil la pasada semana a hablar de reforma laboral con Lula da Silva y otros líderes de la izquierda del país sudamericano. Igual que, hace casi un mes, aprovechó la investidura de Gabriel Boric como presidente de Chile para presentar las credenciales de un proyecto del que, hoy por hoy, nadie sabe dónde está ni hacia dónde va. O eso se dice desde las filas moradas, cada vez más nerviosas ante la posibilidad de que un eventual adelanto de las generales les pille sin marca electoral. "Y aunque no se adelanten. No podemos seguir sin resolver qué dirección tomará el proyecto", afirma una fuente podemita. Hay quien interpreta la apretada agenda internacional de Díaz como una forma de "marcar terreno" como sucesora de Pablo Iglesias ante las voces críticas a su mandato, en concreto las de Ione Belarra e Irene Montero. "Los votos se ganan en España, no en Chile ni en Brasil" responden los veteranos de Podemos, que advierten de la creciente lejanía del ciudadano de a pie de sus propuestas. En Moncloa, donde tienen mucha mayor sintonía con Díaz que con cualquiera de sus supuestos correligionarios, no entran a valorar estas polémicas y se limitan a apuntar que cuando ella viaja, lo hace "como ministra y vicepresidenta de Pedro Sánchez".

El independentismo 'blinda' a Ada Colau

La sonora incapacidad de JxC y ERC de pactar un frente común para gobernar Barcelona, regaló a Ada Colau su segundo mandato en 2019 y parece que está a puntos de hacerlo con un tercero. El aterrizaje de Elsa Artadi en precampaña no ha cambiado ni un ápice las posiciones, mientras los republicanos siguen deshojando la margarita de si relevar a Ernst Maragall como candidato o no. Así que de momento su oposición a Colau es "constructiva", marcando distancias con los antiguos convergentes.

Núñez Feijoo no 'pescará' más tránsfugas de C's

Alberto Núeñez Feijóo tiene claro que el PP es un partido con "talento propio" y su llegada supone el fin de la estrategia de Pablo Casado de lanzar anzuelos a figuras de C´s para laminar la formación que lidera Inés Arrimadas. "Bueno para ella", se comenta entre los naranjas, aunque no tanto para aquellos cuyo horizonte incluía un salto de partido, siglas y, por qué no, despacho.