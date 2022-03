Se habla de la fuga del alquileres, el exilio de Teresa Rodríguez y los langostinos cancelados

Fuga de pisos de alquiler por el Plan de Sánchez

Desde el momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se fijaría un tope en los precios del alquiler, los arrendatarios entraron en pánico. Aunque el sector se resiste a dar cifras por ahora, fuentes de los grandes portales inmobiliarios aseguran que miles de propietarios particulares han retirado sus anuncios desde el lunes. Ello pese a que el Gobierno se apresuró a señalar que se podrían negociar subidas superiores al 2%. Pero el temor entre los arrendatarios y entre las inmobiliarias es que el Ejecutivo no se quede ahí. "Han traspasado la línea roja que no se atrevieron a cruzar en la Ley de Vivienda", señala un analista del mercado residencial, que augura que la medida no solo paralizará la oferta y encarecerá los precios, sino que su redacción en el BOE abre la puerta a la conflictividad entre los inquilinos y los dueños. "No queda tan claro que no se pueda anular el contrato en caso de desacuerdo", incide esta fuente, que se atreve a augurar una oleada de pleitos en los tribunales en los próximos meses.

Teresa Rodríguez, 'exiliada' de la izquierda andaluza

Los partidos andaluces de izquierda (con permiso del PSOE) preparan su ofensiva para las futuribles elecciones en Andalucía y han optado por aglutinar lo máximo posible sus votos bajo una misma marca. Por ello, Podemos, Izquierda Unida, Más País Andalucía, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz avanzan en el diseño de esta coalición de la que, sin embargo, estará ausente Adelante Andalucía, la formación de Teresa Rodríguez. Se comenta que esta exclusión es decisión de Ione Belarra. Una venganza en toda regla contra la antigua dirigente morada en la región que tuvo la osadía de rebelarse contra Pablo Iglesias por pactar con Pedro Sánchez para llegar a Moncloa.

Trabajo cancela el gasto en langostinos

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha "suspendido" la polémica licitación para el suministro de su comedor, tasada en más de 800.000 euros. Se aduce un "error técnico" que debe subsanarse, sin dar más detalles. Aunque en el departamento se da por hecho que el ruido en redes sociales por la publicación de un contrato para 200 kilos de langostinos y 4.000 botellas de Rioja, en plena negociación de un "pacto de rentas", no ha sentado bien a Yolanda Díaz. De hecho, la rapidez de la paralización, ejecutada el pasado lunes, apuntaría a una orden directa del gabinete de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, según afirma un veterano funcionario de la casa.