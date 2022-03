Se habla de la amenaza 'transfuga', los funcionarios en guardia y la cocina callejera

La 'tránsfuga' podemita que inquieta a Moncloa

Hasta ahora, Moncloa había observado las guerras internas en Podemos desde una cómoda distancia. La razón era que no comprometían la estabilidad del Gobierno de coalición; más bien lo contrario: daban más libertad de acción a Pedro Sánchez. Sin embargo, esto ya no es así. La huida de la diputada podemita Meri Pita al Grupo Mixto ha roto el cada vez más precario equilibrio parlamentario en el Congreso de los Diputados. Con ella, Unidas Podemos ya ha perdido dos escaños durante la legislatura. Pita abandonó la Secretaría General de los morados en Canarias entre duros reproches a la dirección de Ione Belarra. En el núcleo duro de la formación se considera que el problema es interno y aseguran que la "tránsfuga" es afín a Yolanda Díaz, con lo cual al PSOE no le supondrá un problema. Pero en Presidencia no lo ven así. Son conscientes de que "las islas" son un territorio complicado para la coalición, con episodios como la polémica retirada del escaño de Alberto Rodríguez. Y está cerca del Sáhara. "Salvamos la reforma laboral de la propia Díaz solo porque un diputado del PP se equivocó, no podemos permitirnos el mismo riesgo con decisiones como las que ahora tenemos entre manos", advierten en el Grupo Parlamentario Socialista.

Protestas preventivas de los funcionarios

El Gobierno jura y perjura que en su agenda no está hacer recortes, pero los funcionarios no se fían. Como a muchos otros, tanto la evolución de la crisis como los bandazos del Ejecutivo en su política les recuerdan demasiado a la situación vivida a 2010 cuando José Luis Rodríguez Zapatero inauguró una serie de "congelaciones" salariales, prorrogadas por Mariano Rajoy, de las que, aseguran, el poder adquisitivo de los trabajadores públicos no se ha recuperado. Estos días, su sindicato mayoritario, CSIF, está amagando con "protestas preventivas" ante las decisiones futuras del Gobierno. Aunque los propios empleados tienen claro cómo ajustarían. "Que recorten en altos cargos, asesores y langostinos", resume un veterano funcionario.

Las cocinas móviles tomarán la calle

De los riders a los food-trucks. Así ven muchos analistas la evolución de los restaurantes tras la pandemia. Las furgonetas-cocina, habituales en el paisaje urbano de otros países, pueden ser la nueva alternativa a la forzosa reconversión del sector tras la pandemia. Ya son varias la empresas que tomar posiciones, con la vista puesta en los distritos de negocios de Madrid como terreno de prueba.