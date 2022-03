Se habla de las multas de Colau, el desconcierto diplomático y la última derrota de TVE

Colau ignora al TSJC y seguirá multando

El varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la Zona de Bajas Emisiones en Barcelona no disuade a la alcaldesa Ada Colau de seguir manteniendo la que considera una de las medidas estrella de su programa de gobierno. Se ampara en que la sentencia no es firme y será recurrida, aunque el fallo, en sí, es demoledor. Así, deja bien claro que las prohibiciones y multas fueron diseñadas sin un criterio justificado, lo que perjudicó a comercios, trabajadores, transeúntes e incluso vecinos de una manera completamente "arbitraria". De hecho, hubo casos en los que se multaron a vehículos al ser transportados por una grúa. El coste económico para muchos negocios barceloneses de una norma que, además, se aprobó pocos meses antes de la pandemia, fue, sencillamente, letal. Por eso, se espera que en los próximos días las asociaciones empresariales y comerciales que llevaron la ordenanza a la Justicia soliciten su suspensión. Algo a lo que tienen derecho, según apuntan desde el tribunal catalán, pese a los subterfugios que esgrime el consistorio de los comunes.

El 'desconcertado' cuerpo diplomático español

Parece que el giro en la posición del Gobierno español sobre el Sáhara no pilló por sorpresa únicamente a los ministros de Unidas Podemos. En el cuerpo diplomático español muchos se quejan de haberse enterado "por la prensa" y siguen a la espera de más explicaciones. El ministro José Manuel Albares las ofrecerá hoy en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Pero el personal en el exterior que trabaja en embajadas y en organismos internacionales como Naciones Unidas lamenta que ya ha recibido muchas consultas estos días que no ha podido responder, al contar solo con los vagos argumentarios de las primeras horas. "No vamos a cuestionar la decisión en ningún caso, pero la forma en la que se está gestionando la comunicación afecta a la imagen de España", comenta un funcionario destinado en la delegación de un país de la Unión Europea.

TVE pierde la batalla de la información en Ucrania

De las muchas derrotas de audiencia que acumula RTVE en los últimos dos años, la que más ha dolido en la propia casa es la que la ha desbancado como referente de informativos en la guerra de Ucrania. Los Telediarios de La 1, que antaño emitieron las crónicas de conflictos más valoradas por los espectadores, se han visto superados por los informativos de La Sexta. Los periodistas culpan a los recortes y a las "injerencias" de este "desastre irreparable".