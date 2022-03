Se habla de la última de Garzón, la frontera de Ayuso y Casado y las "miembras" de Díaz

Garzón pide que los ricos compren menos

Alberto Garzón se ha convertido en un experto en pisar todos los charcos habidos y por haber, salvo los suyos. Al ministro de Consumo no se le ha escuchado decir ni una sola palabra sobre la inflación disparada, los precios de la energía o la falta de productos en los comercios. Pero este martes sí se mojó. Mientras las protestas de los transportistas colapsaban puertos y centros logísticos y las fábricas y tiendas empezaban a alertar de la situación, Garzón aprovechaba el Día Mundial del Consumidor para proponer su solución. "Reducir la demanda de quienes más tienen" para, de esa manera, "redistribuir las rentas y la riqueza", según reza la nota de prensa de su ministerio. El discurso ha dejado sin palabras al sector, que no sabe cómo tratar medidas contra la crisis con alguien con esas ideas en la cabeza. En Consumo intentan apagar el fuego, asegurando que el ministro hizo una defensa a ultranza de las tiendas de proximidad, pero fuentes de la Confederación Española del Comercio, la patronal de este sector, rechazan los "guiños envenenados" de Garzón. "Si su receta para el desabastecimiento es no comprar, no vamos a ningún lado", advierten.

El Congreso del PP separa a Casado y Ayuso

El Congreso del Partido Popular del próximo mes de abril acelera sus trabajos de organización con un objetivo claro: evitar refriegas entre los partidarios de Pablo Casado y los de Isabel Díaz Ayuso. El equipo de Esteban González Pons quiere que esta sea una cita para cerrar heridas. Pero son conscientes de que será la primera ocasión en la que ambos bandos se encuentren cara a cara desde la crisis que precipitó el relevo de la Ejecutiva y el desembarco de Alberto Núñez Feijóo. La solución que buscan es separar lo máximo posible las intervenciones de los dos líderes enfrentados, de forma que se evite que salten chispas entre los suyos. Sobre todo delante de los medios. "Somos muy conscientes de que buscan esa foto. Y con un mal gesto o mirada se llenarán titulares y portadas", reconocen en Génova.

Yolanda Díaz (casi) se marca un 'Bibiana Aído'

Bibiana Aído no pasa a la historia solo por ser la primera ministra de Igualdad de España, sino por acuñar la expresión "miembros y miembras" al forzar el lenguaje inclusivo en el Parlamento. Esto le pasó hace unos días a Yolanda Díaz, que en un encuentro con economistas les presentó como "los mejores y las mejora...". Díaz corrigió el lapso prácticamente en la última letra, pero las redes la han hecho viral.